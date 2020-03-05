Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 марта: 3 494,3301 руб/1 г золота и 35,7100/1 г серебра
5 марта 2020
ЦБ РФ с 5 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 494,3301 руб.
- 1 грамм серебра - 35,7100 руб.
- 1 грамм платины - 1 863,1600 руб.
- 1 грамм палладия - 5 175,2002 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
78,4201 р. (2,30%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4200 р. (1,16%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,5200 р. (0,14%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
199,5100 р. (3,71%).
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