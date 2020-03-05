Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 марта: 3 494,3301 руб/1 г золота и 35,7100/1 г серебра ЦБ РФ с 5 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 494,3301 руб.

1 грамм серебра - 35,7100 руб.

1 грамм платины - 1 863,1600 руб.

1 грамм палладия - 5 175,2002 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 78,4201 р. (2,30%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (1,16%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5200 р. (0,14%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 199,5100 р. (3,71%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



