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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 марта: 3 494,3301 руб/1 г золота и 35,7100/1 г серебра

5 марта 2020
ЦБ РФ с 5 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 494,3301 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,7100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 863,1600 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 175,2002 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 78,4201 р. (2,30%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (1,16%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,5200 р. (0,14%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 199,5100 р. (3,71%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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