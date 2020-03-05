«Фридом Финанс»: Торги в режиме американских горок продолжаются

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили торги 4 марта заметным ростом благодаря фискальной поддержке властей. S&P500 поднялся на 4,2%, достигнув 3130 пунктов. Все 11 входящих в индекс секторов закрылись в уверенном плюсе. Лидером роста стал сектор здравоохранения, который прибавил почти 6%, отыгрывая череду побед Джо Байдена на праймериз Демократической партии. Рост энергетического сектора ограничился 2,4% из-за неопределенности решения по итогам проходящего в эти дни заседания ОПЕК.

Мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику на фоне сохранения рисков распространения коронавируса. Количество зарегистрированных случаев заболевания за пределами Китая достигло 14,3 тыс., увеличившись за вчерашний день на 1,4 тыс. О первых зарегистрированных случаях заражения сообщили Венгрия, а также Босния и Герцеговина.

Конгресс США принял решение направить на борьбу с коронавирусом $8,3 млрд, что поддержало рост американских фондовых индексов, однако не слишком повлияло на настроения глобальных инвесторов. Предложенные затраты нельзя считать фискальным стимулированием ввиду относительно низкой их величины, однако инвесторы оптимистично оценивают возможности властей по сдерживанию распространения вируса в Штатах.

Азиатские индексы продемонстрировали рост, отыгрывая вчерашнее ралли в США. Японский Nikkei повысился на 1%. Китайский CSI и гонконгский Hang Seng прибавили более 2% на фоне уменьшения случаев заболеваний в КНР. При этом европейские площадки открылись снижением на 0,7%.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Ставка по 10-летним казначейским облигациям США колеблется около 1%. Нефть марки Brent остается под давлением и снижается до $51. Золото растет до $1642 за унцию. Таким образом, аппетит к риску сегодня невысокий. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящих торгов вновь протестирует уровень 3050 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился еще на 1 пункт, до 10 из 100, что отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии вируса.

После закрытия основных торгов отчитается один из крупнейших дискаунт-ретейлеров Costco. Чистая прибыль компании за квартал, по прогнозу, увеличится на 3% при росте выручки на 8%, до $38,2 млрд. Ожидается, что проблемы в работе онлайн-платформы Costco в «черную пятницу» и День благодарения оказали негативное влияние на интернет-продажи. Объемы реализации в традиционных магазинах, напротив, должны продемонстрировать уверенный рост. Консенсус предполагает увеличение сопоставимых продаж на 6,4% после 6,7% годом ранее.

Техническая картина по S&P500 скорее способствует консолидации вблизи 3045 пунктов, так как объемы торгов 4 марта оказались минимальными за последние пять дней. Показатели момента RSI и MACD улучшаются, но остаются подавленными, что не позволяет говорить об уверенных перспективах роста. Значимым сопротивлением остается 100-дневная скользящая средняя на уровне 3172 пунктов, а поддержкой выступает 200-дневная скользящая средняя на отметке 3050 пунктов.