Комментарии

«Фридом Финанс»: Рост рынка ограничен локальным падением нефти

5 марта 2020

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок сегодня падает вопреки внешнему драйву (США закрылись в плюсе до 4,5%, Европа сегодня растет на 3,5%). Индекс Мосбиржи снижается на 0,5%, доходя до 2800 пунктов, но пока удерживается чуть выше этого уровня. По нашей оценке, индекс до конца недели еще оставляет шансы подняться до 2900 пунктов. Разворота не ожидаем, но просадки до 2750 вполне вероятны.

Рост рынка пока ограничен локальным падением нефти. Рынок нервно реагирует на сообщения вокруг соглашения ОПЕК+. Картель пока не может договориться о рекордном снижении объемов добычи на 1 млн баррелей. «Брент» снижается до 50,6 доллара, что на наш взгляд, неоправданно низко. Мы ожидаем, что среднесрочный тренд на падение будет сломлен. Цель по росту на ближайшие сессии- 53,5 доллара.

Золото консолидируется на ранее достигнутых уровнях 1640-1650 долларов. Мы ожидаем прорыва в зону 1650-1700 уже на ближайших сессиях. Фундаментальную поддержку золоту оказывает рост волатильности на внешних рынках, а также прогнозы о замедлении роста мировой экономики.

Из акций сегодня в лидерах Мечел (+2,2%), Яндекс (+1,4%), Детский мир (+1,7%). Последняя сегодня объявила о расширении сети. 200-й по счету магазин разместится в ТЦ «Остров мечты», его площадь – 1,5 тысячи квадратных метров. Мы позитивно оцениваем перспективы компании. Наша целевая цена на этот год по акциям Детского мира – 123 рубля, что на 10,8% больше текущей.

Падают Сургутнефтегаз (-2,3%), Ростелеком (-2,1%), Новатэк (-2%), En+ (-2%), Аэрофлот (-1,8%). Бумаги авиаперевозчика дешевеют на фоне нескольких сообщений о заложенных бомбах в самолетах региональных рейсов. Все они не подтвердились, однако из-за анонимных звонков произошли задержки вылетов. Акции Аэрофлота, по нашему мнению, остаются перепроданными. Потенциал их роста от текущих значений – до 30%.

Валютный рынок под давлением из-за ожидания снижения рублевой ставки. Игроки рынка закладывают, что Банк России снизит ключевую ставку вслед за ФРС как минимум на 0,25%. На этом фоне доллар вновь поднялся до 66,5, евро – до 74,3 рублей за единицу. По мере отскока нефти вверх мы прогнозируем дальнейшее сползание доллара ниже 66, а евро – ниже 73,5 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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