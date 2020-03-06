«Фридом Финанс»: Российский рынок усилил падение

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

– Под вечер российский рынок усилил падение – на фоне снижения западных площадок, вновь напуганных распространением коронавируса. Власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение после первой официальной смерти от новой болезни. Индекс Мосбиржи теряет до 1% – на фоне обвала Европы на 2%. Сейчас российский рынок держится около уровня 2800 пунктов. Мы не исключаем, что краткосрочно российский рынок поддастся прессингу и уйдет в диапазон 2750-2800. Среднесрочная цель – восстановление к уровням 2880-2950 пунктов.

Из акций на позитиве держатся Банк Санкт-Петербург (+1,5%), Полиметалл (+1,1%), Фосагро (+0,9%), Детский мир (+0,8%), Полюс (+0,7%). Акции золотодобывающих предприятий реагируют на пробой унцией уровня 1650 снизу вверх (+0,8% за день). По нашему мнению, больше внимания стоит обращать на ликвидную бумагу Полюса. Компания имеет шансы еще до конца месяца вернуться к локальному максимуму 9130 (+6% от текущих уровней). Полиметалл больше интересен как спекулятивная бумага. При усилении волатильности в золоте потенциал мы оцениваем роста внутри дня до 6%, потенциал падения – до 12%.

Из дешевеющих акций и расписок под вечер быстрее всех падает Аэрофлот (-3,7%). Перевозчик сегодня объявил, что понес «большие» потери из-за коронавируса (сумму при этом не назвал). Рейсы в Италию будут сокращены, в Китай – нет. Компания не хочет терять аэропортовые слоты. Мы полагаем, что реакция рынка была довольно эмоциональной, акции перевозчика остаются хорошей инвестидеей на среднем и долгосрочном горизонте. Нынешнее падение с 92,6 до 88,5, по нашей оценке, может быть отбито еще до конца недели.

В числе падающих сегодня также: Ростелеком (-3,9%), Русгидро (-3,5%), En+ (-3,5%), Сургутнефтегаз (-3%), ТМК (-2,4%), Россети (-2,2%). Обращаем внимание, что Ростелеком отступил от уровней февраля на 12%. Предел падения локально находится в 2,5% ниже текущих уровней. Ожидаем сильную положительную коррекцию на горизонте нескольких дней. Наша целевая цена на этот год – 93,4 рубля (+13,9% от текущих уровней).

На валютном рынке – очередная раунд падения рубля. По росту лидирует евро. Он в паре с долларом достиг равновесной, на наш взгляд, точки, 1,12 единиц. Ожидаем, что на ближайших сессиях евро будет торговаться в коридоре 1,10-1,12 доллара. По отношению к рублю при его текущем курсе к доллару это ставит колебания в пределах 73,5-74,5. Впрочем, стоит учитывать, что курс доллара сейчас далек от равновесной величины. Валюта США движется в пределах 66-66,9 рубля. Не исключаем, что доллар сможет вновь ненадолго укрепиться до 67 рублей, после чего продолжит консолидироваться вблизи 66,5 рубля.