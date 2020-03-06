ПСБ: Индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 2840 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



- В четверг российский фондовый рынок возобновил снижение на негативном внешнем фоне. Продажам в наших акциях способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 2,3%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 упали на 2,8% и 2,6% соответственно. Также «медведей» поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent не смог удержать позиции выше 52 долларов и к вечеру отступил в район 50,8 доллара за баррель. На таком фоне к 18.10 индекс МосБиржи снизился на 0,7%, до 2807 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции РусГидро, Аэрофлота и Ростелекома, потери которых превысили 3%. Лучше рынка торговались ФосАгро и Полюс, прибавившие 0,8% и 0,5% соответственно. Отметим, что в начале дня внешний фон поддержал покупки, что позволило «быкам» предпринять попытку пробоя сопротивления на уровне 2840 пунктов. Однако удержаться выше данной отметки не получилось. Падение рынков в Европе и Штатах, а также отсутствие конкретики по дальнейшим действиям ОПЕК+, приведшее к отступлению рынка энергоносителей, способствовали компенсации утреннего роста и уходу нашего рынка на отрицательную территорию. В результате можно констатировать, что индекс МосБиржи продолжает двигаться в коридоре 2780 – 2840, в который вошел 28 февраля. Пока попытки выйти за его пределы оказывались неудачными. При этом в последние сессии несколько снизилась волатильность. Возможно, пробой одной из границ данного диапазона укажет направление дальнейшего среднесрочного движения рынка.



На валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,9%, торгуясь в районе 66,9 рубля, евро подтянулся на 1,2%, поднявшись до 74,7 рубля. Отметим, что кроме снижения рынка энергоносителей, негативным фактором для рубля стала динамика валют развивающихся стран, которые сегодня демонстрируют существенное снижение. При этом пара доллар/рубль вновь подошла к сопротивлению, расположенному на уровне 67 рубля. В случае его преодоления, «быки» в долларе могут предпринять попытку обновления максимумов года и тестирования сопротивления на уровне 68 рублей.