«Фридом Финанс»: В центре внимания – результаты Московской биржи

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами снижения среди ликвидных бумаг стали акции Аэрофлота (-3,30%). Лидерами роста стали бумаги Аптек 36,6 (+4,22%). Пара USD/RUB подскочила до отметки 67,50 на фоне завершения переговоров ОПЕК и коррекции цены на нефть.



Мосбиржа (-1,63%) отчитается за 2019 год. Ожидаем, что выручка превысила 11 млрд руб. Показатель EBITDA составил 7,9 млрд руб., прибыль – около 5,5 млрд. Драйвером роста доходов остается увеличение торгового оборота, главным образом, на рынке акций. Во 2 квартале возможен запуск дополнительной сессии, в этом случае можно рассчитывать на увеличение оборота на рынке акций в пределах 8%. Мы считаем акции Мосбиржи в нынешней ситуации очень хорошей инвестиционной идеей, цель 123 руб. на горизонте 12 месяцев без учета дивиденда.



В четверг рубль вновь обвалился на фоне новостей из ОПЕК и геополитики. Хотя цена на нефть не пробила вниз отметку $50, реакция рубля на динамику нефти была заметно сильнее, чем неделю назад. Сегодня ОПЕК может объявить о решении по сокращении добычи на 1,5 млн барр. в день, однако если согласия России не удастся получить, то не вероятно дальнейшее падение цены на нефть и рост курса USD/RUB выше отметки 68.



Ожидаем колебания в пределах 1,5%. Волатильность по-прежнему, остается на повышенном уровне. Российский рынок будет следовать за динамикой на мировых биржах. Ориентир: диапазон 66,50-68,50 в паре USD/RUB и 2750-2850 пунктов по индексу Мосбиржи.