Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 марта: 3 505,6201 руб/1 г золота и 36,7100/1 г серебра
6 марта 2020
ЦБ РФ с 6 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 505,6201 руб.
- 1 грамм серебра - 36,7100 руб.
- 1 грамм платины - 1 844,9000 руб.
- 1 грамм палладия - 5 309,1299 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,2899 р. (0,32%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,0000 р. (2,80%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
18,2600 р. (0,98%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
133,9298 р. (2,59%).
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