Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 марта: 3 505,6201 руб/1 г золота и 36,7100/1 г серебра ЦБ РФ с 6 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 505,6201 руб.

1 грамм серебра - 36,7100 руб.

1 грамм платины - 1 844,9000 руб.

1 грамм палладия - 5 309,1299 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,2899 р. (0,32%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0000 р. (2,80%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 18,2600 р. (0,98%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 133,9298 р. (2,59%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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