«Фридом Финанс»: Любое решение ОПЕК+ снизит напряженность на рынке

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок обновляет минимумы этого года, в моменте теряя до 4% из-за рекордного падения нефти. Баррель сегодня достиг минимальной отметки с июля 2017 года – 48,54 доллара. Сырье дешевеет на новостях о росте числа погибших в Калифорнии и разногласиях по квотам среди стран ОПЕК+. Индекс Мосбиржи держится не смог удержаться выше 2700 пунктов, куда он последний раз опускался в октябре прошлого года.

Мы полагаем, что рынок отыграет большую часть падения, вернувшись в диапазон 2750-2800 пунктов. Индекс РТС на фоне резкого ослабления рубля теряет более 5%, удерживаясь немногим выше 1250 пунктов. Технически РТС может проседать вплоть до 1230 пунктов, но более вероятным мы считаем подъем выше 1300.

Нефть потеряла опору в виде 50 долларов, выше которой она держалась всю неделю. Технически баррель теперь может снижаться вплоть до 45 долларов и ниже. Дополнительным фактором в пользу снижения, на наш взгляд, могут стать пересмотры прогнозов по нефти ведущих инвестбанков на ближайшие квартал и год. Но будут влиять краткосрочно. Сегодня о такой корректировке объявил Goldman Sachs, снизив оценку на второе полугодие 2020 с 60-65 до 53-59 долларов за баррель. Мы остаемся более позитивны в прогнозах по нефти. Возможность возврата выше 50 долларов на ближайших сессиях остается более 90%, выше 60 долларов на горизонте квартала – более 60%.

Весь рынок акций сегодня выглядит перепроданным. В лидерах снижения: Интер РАО (-6,8%), Россети (-6,5%), Аэрофлот (-6,3%), En+ (-6%). Откровенных аутсайдеров сегодня нет, все бумаги дешевеют единым списком, игнорируя фундаментальные факторы. В зеленую зону вынесло немногочисленные бумаги, сильно дешевевшие на это неделе: Сафмар (+0,6%), Сургутнефтегаз (+1,1%), Русснефть (+1,6%). Из общей картины выбиваются только Полиметалл (+4,6%) и Полюс ( +3,7%) – на фоне очередного взлета золота.

Унция золота взяла высоту 1690 долларов, а затем немного отступила. Мы видим перспективу роста золота до новых максимумов 2012 года – 1740 долларов и выше. Локальной поддержкой золоту будет служить цена 1670 долларов. Закрытие выше этого уровня придаст новый импульс драгметаллу на торгах на следующей неделе.

Валютный рынок снова лихорадит. Доллар прорвался к новому локальному максимуму 68,2, евро подскочил до 77 рублей. Столь дорогой валюта на российском рынке последний раз была в паническом январе 2019 года. Евро сегодня особенно динамичен из-за быстрого роста в паре с долларом на мировом рынке. Европейская валюта сегодня отросла до 1,1324 доллара, продемонстрировав самое впечатляющее двухнедельное ралли за много лет. С конца февраля евро вырос к доллару с 1,078 до 1,132, или на 5%, что сказалось и на его стоимости к рублю. Мы ожидаем коррекцию как минимум до 1,124 доллара. Дальнейший рост евро пока выглядит крайне маловероятным.

Прогноз по доллару – движение к 67 рублей за единицу, евро – к 76-ти. Любое решение ОПЕК+ уберет напряженность на рынке и вызовет мгновенный откат.

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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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