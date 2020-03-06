«Фридом Финанс»: Страх вируса сохраняется

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили торги 5 марта сильным падением, полностью нивелировав рост предыдущего дня. Высокая волатильность на рынках сохраняется из-за продолжающегося распространения коронавируса в мире. S&P500 по итогам сессии четверга опустился на 3,4%, до 3024 пунктов. Все 11 секторов закрылись в красной зоне. Глубже остальных в минус ушли акции финансового и промышленного сектора, потерявшие 4,8% и 4,9% соответственно. Акции банков находятся под давлением в связи с ожидаемым снижением их процентных доходов.

Мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Инвесторы опасаются, что давление коронавируса окажется более продолжительным, чем прогнозировалось изначально. Один из крупнейших венчурных фондов Sequoia Capital предупредил инвесторов, что эпидемия способна спровоцировать длительное замедление экономики. На этом сообщении американские фондовые площадки ускорили падение. Распространение вируса в Европе ускоряется: количество заболевших в Италии подскочило за день на 25%, зафиксирован первый летальный исход в Великобритании. Общее количество заразившихся за пределами Китая выросло за день с 14302 до 17463.

Инвесторы рассчитывают, что ФРС опустит ставку сразу на 0,75% к концу апреля, хотя еще два дня назад прогнозировалось снижение на 0,5%. Тем не менее ожидания по поводу смягчения денежно-кредитной политики пока не помогают фондовому рынку расти. Все большее количество крупных конференций отменяется, а корпорации предупреждают о срывах в цепочках поставок. Так, Apple сообщает о проблемах со своевременным получением запчастей для смартфонов.

Азиатские индексы демонстрируют негативную динамику. Японский Nikkei упал на 2,7%, до нового минимума 2020 года, отыгрывая падение на рынке США. Китайский CSI потерял 1,6%. Гонконгский Hang Seng снизился на 2,3%. Европейские фондовые площадки в первые часы торгов теряют 2-3%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на казначейские облигации США, усиливается. Ставка по десятилетним американским госбондам снизилась до 0,7%. Нефть марки Brent упала на 3%, опустившись до $49 впервые с 2017 года. Цена на золото достигла нового максимума по закрытию с 2013 года и торгуется выше $1680. Таким образом, аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится до 2950 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением на уровне 10 из 100, что отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии вируса.

Сегодня будет опубликован отчет по рынку труда США за февраль. Консенсус предполагает сохранение уровня безработицы на уровне 3,6% при росте числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 175 тыс. после январских 225 тыс. Средняя часовая заработная плата, как ожидается, повысится на 3% г/г. Февральские данные могут не в полной мере учитывать влияние коронавируса. Если фактические результаты окажутся ниже прогнозных, не исключены новая волна распродаж в акциях и повышение спроса на облигации.

Техническая картина по S&P500 пока не способствует росту. В предыдущие два дня индекс пытался подняться выше трендовой линии (см. красный прямоугольник на графике), однако сил у покупателей оказалось недостаточно. Индекс RSI уходит ниже нейтрального уровня 50, поэтому давление продавцов может возрасти. Индекс широкого рынка завершил торги 5 марта ниже 200-дневной скользящей средней, что также способствует активности «медведей». Торги, вероятно, будут продолжаться в широком диапазоне 2855-3170. Сопротивлением остается 100-дневная скользящая средняя на уровне 3172 пунктов, а ключевой поддержкой выглядит минимум 2020 года на отметке 2855 пунктов.