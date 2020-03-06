«Открытие»: Негативный внешний фон может обеспечить распродажи на старте торгов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

По итогам торгов 5 марта индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2816,70 п., а РТС упал на 1,81% до 1323,82 п. Состояние рынков возвращается на круги своя. Влияние действий центральных банков и МВФ оказалось непродолжительным и далеко не тем, какое предполагалось. Доходности по американским казначейским обязательствам продолжают снижаться, индексы в США и Европе падают. Всё это уже больше напоминает признаки финансового, а не коронавирусного кризиса. Отечественный рынок воздержался от активного снижения, но и двигаться против глобального ветра ему сложно. К тому же корпоративные отчёты дня были далеки от позитива. «ФСК ЕЭС» (-2,14%) сообщила о падении прибыли по МСФО в 2019 году на 6,7% при снижении выручки на 1,7%. «Русгидро» (-2,94%) отчиталась о падении прибыли за 2019 год почти на 98% при росте выручки на 2,2%. Капзатраты в 2020 году увеличатся до 110 млрд рублей с 88 млрд рублей в 2019 году. И, наконец, аутсайдер дня «Аэрофлот» (-3,3%) объявил о приостановке полётов в Гонконг. Последний рейс из Москвы запланирован на 7 марта, а из Гонконга на 8 марта. Российские компании объявляют об отмене зарубежных командировок в связи с распространением коронавируса, что также не должно помочь выручке авиакомпании. В лидерах дня были бумаги Yandex (+2,79%), «Детский мир» (+2,18%), Polymetal (+1,58%) и «ФосАгро» (+1,44%). Самыми слабыми также оказались АФК «Система» (-2,42%), «САФМАР» (-2,41%), «Ростелеком» (-1,98%) и ТГК-1 (-1,93%). Активность была сравнима с предыдущим днём. Объём торгов на основной секции Московской биржи составил 80,567 млрд рублей.

Рубль к вечеру смотрелся весьма слабым на фоне продолжающегося бегства от риска. Доходности по американским казначейским обязательствам продолжили обновлять исторические минимумы. По 10-летним бумагам доходность упала до 0,91%, хотя ещё утром в четверг была на уровне 1,02%. Столь стремительное бегство в валюты фондирования, включая евро, говорит о существенных проблемах с ликвидностью у европейских и американских банков на фоне обвального и продолжительного падения фондовых рынков. Рубль, в целом, защищён от этих неприятностей, но всё же иностранный интерес в нём присутствует и активизация вывода капитала действует на него отрицательно. С 6 марта давление немного ослабнет, так как объёмы валютных интервенций сократятся до 8,1 млрд рублей в день. Не помогает и нефть, которая упала ниже $51 за баррель Brent на опасениях, что Россия может не поддержать дополнительное сокращение добычи в рамках OPEC+ и это будет угрожать целостности этой структуры по стабилизации рынка. Возможно, что в пятницу ситуация немного изменится, но пока у рынков нет ответов на многие вопросы, а неуверенность инвесторы традиционно отмечают распродажами. К вечеру четверга доллар укреплялся на 2,05% до 67,62, а евро на 2,85% до 75,90.

Американский рынок продолжил отыгрывать недостаток уверенности. Проблема COVID-19 подаётся преимущественно в ключе крайне опасного заболевания, которое угрожает человечеству. Компании отменяют командировки, переходя на взаимодействие по интернету. Если это возможно, то сотрудники переводятся на удалённую работу. Многие инвесторы считают, что ФРС продолжит снижать ставку, так как экономические последствия будут суровыми. Поэтому доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до очередного рекордного минимума 0,90%. В американском Сенате в ускоренном режиме одобрили пакет финансирования мер против коронавируса в объёме $8,3 млрд. На этом фоне случился очередной провал бумаг авиаперевозчиков. Акции United Airlines и American Airlines теряли более 11%. Схожая ситуация была в акциях компаний по аренде автомобилей, казино и развлечений. Падение доходностей по казначейским обязательствам США лишает банки заработка без риска. Естественно, то и банковский сектор был под давлением: Bank of America (-5,06%), Citigroup (-5,78%). Естественно, что никто в такие дни не обращает внимания на статистику прошлого. Заказы в обрабатывающей промышленности США сократились за январь на 0,5%. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 216 тыс. с 219 тыс. неделей ранее. По итогам дня DJIA упал на 3,58% до 26121,28 п., а S&P 500 на 3,39% до 3023,94 п. 0 2

Азиатские рынки также продолжают снижаться. Японские индексы возглавляли падение на фоне укрепления иены до 105,85 за доллар. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала уже до 0,81%. Самые сильные распродажи, как и предполагалось, были в секторе авиаперевозок. International Air Transport Association прогнозирует падение выручки в глобальной индустрии на $113 млрд в текущем году. В Японии расходы домохозяйств упали за январь на 1,6%. В Австралии розничные продажи упали за январь на 0,3%. Тема экономических потерь из-за мер против коронавируса продолжает доминировать на рынках и пока нет оснований рассчитывать на изменение ситуации в обозримом будущем. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 20665,61 п. (-3,11%), Hang Seng – 26110,74 п. (-2,45%), Shanghai Composite – 3039,60 п. (-1,04%).

Первый день встречи OPEC произвёл на свет рекомендацию дополнительно сократить добычу на 1,5 млн бар. в сутки. Однако данное решение пока не получило поддержку со стороны РФ и Казахстана. Министр энергетики А. Новак вернулся в Москву для консультаций и присоединится к группе OPEC+ лишь в пятницу. От стран вне OPEC ожидают дополнительного сокращения на 500 тыс. бар. в день. На текущий момент это главная тема для нефти, не говоря о прогнозах падения спроса из-за коронавируса. Если соглашение OPEC+ развалится, то котировки могут обвалиться до $30 и даже ниже. К 9:00 мск Brent – $49,43 (-1,12%), WTI – $45,42 (-1,05%), золото – $1680,6 (+0,76%), медь – $5646,06 (-0,47%), никель – $12760 (-1,01%).

Индекс доллара снижался на 0,28% до 96,55 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 0,82% по сравнению с 0,91% накануне вечером и около 1,0% всего полтора дня назад. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,123 (-0,04%), GBP/USD – $1,295 (+0,0%), USD/JPY – 105,81 (-0,32%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

- в 10:00 мск производственные заказы в Германии за январь;

- в 16:00 мск инфляция в РФ за февраль (ожидается падение до 2,3% с 2,4%);

- в 16:30 мск безработица в США;

- в 17:20 мск выступает президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс и президент ФРБ Кливленда Л. Мейстер;

- в 19:20 мск выступает президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард;

- в 21:00 мск отчёт Baker Hughes по активным буровым;

- в 22:00 мск выступает глава ФРБ Бостона Э. Розенгрен и президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс.

Внешний фон остаётся негативным. Нефть дешевеет, азиатские рынки снижаются. Традиционные индикаторы указывают на отсутствие аппетитов к риску. Укрепляется японская иена, падают доходности по американским казначейским обязательствам. Пока внешний фон не допускает иных вариантов, кроме снижения российского рынка и давления на рубль. Из корпоративных событий дня стоит отметить отчётность Сбербанка по РСБУ за январь-февраль, отчётность Московской биржи по МСФО, а также отчётность ТМК по МСФО за IV квартал и весь 2019 год.