ПСБ: На настроениях инвесторов скажется и фактор «длинных выходных»

После короткой паузы мировые фондовые рынки вернулись к снижению. Распространение коронавируса за пределами Китая продолжает оказывать давление на рисковые активы. ВОЗ призывает страны более активно включаться в борьбу с вирусом и отмечает недостаточность мер отдельных правительств. Инвесторы опасаются продолжительного падения темпов мирового экономического роста и на фоне увеличения числа заболевших в Европе, Великобритании и Северной Америке переоценивают риски, что сказывается на повышенной волатильности. Ключевые американские индексы вчера упали в пределах 3,1%-3,6%. Участники рынков видят в казначейских облигациях США возможность защиты своих инвестиций, что приводит к снижению их доходностей до рекордно низких уровней. Так, 10-летние treasures торгуются на уровне 0,84%, а золото за неделю прибавило более 5% и нацелилось на уровень в 1700 долл./унц.

В свою очередь в СМИ все больше появляется сообщений об активных действиях центральных банков для стабилизации ситуации на финансовых рынках. После снижения ставки ФРС на 50 б.п. на следующей неделе снизить депозитную ставку на 10 б.п. по данным опросов аналитиков способен и ЕЦБ (заседания состоится в четверг).

Настроения на мировых рынках на утро пятницы остаются негативными. Азиатские рынки преимущественно снижаются. По данным опроса Reuters рост ВВП Китая в первом квартале может упасть с 6% до 3,5%. В субботу выйдут данные по торговому балансу КНР за январь, которые явно будут слабыми и способны повлиять на динамику рынков в понедельник. Сегодня фьючерсы на S&P 500 теряют более процента, слабо выглядит и Европа. Поддержку пока не демонстрирует и нефть. Развитие ситуации с распространением вируса остается ключевой темой, как и макростатистика. Сегодня отметим публикацию данных по числу новых рабочих мест и уровню безработицы в США.

Вчера индекс МосБиржи в моменте тестировал уровень 2850 пунктов, но к концу торгов снизился на 0,4%. Сегодня негативный внешний фон весьма вероятно не позволит индексу МосБиржи удержаться выше уровня 2800 пунктов. В начале торгов возможно снижение в направлении 2770 пунктов. На настроениях инвесторов скажется и фактор «длинных выходных» в РФ. Из корпоративных событий отметим публикацию финансовой отчетности ТМК и Мосбиржи.