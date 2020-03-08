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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 марта: 3 662,0300 руб/1 г золота и 37,3400/1 г серебра

8 марта 2020
ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 662,0300 руб.
  • 1 грамм серебра - 37,3400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 890,7100 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 350,8701 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 156,4099 р. (4,46%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (1,72%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,8100 р. (2,48%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 41,7401 р. (0,79%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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