ПСБ: На рынках продолжают преобладать негативные настроения и высокая волатильность

Индекс МосБиржи в первые минуты может потерять порядка 10% и отступить в диапазон 2400–2500 пунктов. При этом нефтегазовые компании будут себя чувствовать хуже рынка.

На фоне провала на рынке энергоносителей пара доллар рубль в начале торгов перейдет в диапазон 70–75 рублей за единицу американской валюты.

Доходность 10-летних ОФЗ на волне распродаж уйдет к 7% годовых.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

EBITDA ТМК (ПОКУПАТЬ) в 4кв. 2019г выросла на 30% до $180 млн - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Отчетность ТМК оказалась лучше ожиданий аналитиков. На финансовые результаты компании по итогам года и 4кв. повлияли показатели Российского дивизиона, которые были обусловлены увеличением общего объема реализации за счет стабильного спроса на трубы OCTG. Поддержку российскому рынку труб оказывало увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России и рост доли горизонтального бурения с 48% в 2018г до 53% в 2019г. Позитивным моментом является и снижение долговой нагрузки.

Чистая прибыль ОГК-2 (-) по МСФО в 2019г выросла до 12 млрд руб., EBITDA - до 31,2 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: ОГК-2 продемонстрировала снижение выручки, что обусловлено, в частности, снижением выработки электроэнергии. Однако потоки платежей за предоставленную мощность поддержали финансовые показатели компании. Операционные расходы сократились в связи с уменьшением закупки топлива по причине снижения выработки электроэнергии. Кроме того, компания сократила постоянные издержки за счет уменьшения затрат на ремонт и сервисное обслуживание, а также снижения налога на имущество. Таким образом, ОГК-2 продемонстрировала рост рентабельности благодаря сокращению издержек, что позволило нарастить прибыль, и расширить базу для дивидендных выплат, что делает акции привлекательными.