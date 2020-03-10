ИАЦ «Альпари»: Развал сделки ОПЕК+ обвалил фондовые рынки

И этот день настал… В понедельник, 9 марта, началась совершенно новая эпоха как для рынка нефти, так и для мировых фондовых рынков. Сделка ОПЕК+ в конце прошлой недели фактически развалилась из-за непримиримых полярных позиций России и Саудовской Аравии по вопросу о дополнительном сокращении добычи нефти. Об этом стало известно поздно вечером 6 марта. Отыгрывая эту новость, цена нефти смеси Brent в понедельник рухнула на 24%, до $34,57 за баррель, а техасская марка WTI обвалилась в цене на 25%, до $31,26 за баррель.

Уровень в $40 за баррель, при котором балансируется российский бюджет без чрезвычайного использования средств ФНБ, в понедельник был с лёгкостью пробит вниз, и масштаб падения позволяет говорить о начавшемся новом мировом экономическом кризисе. Но сегодня с утра цена Brent корректируется вверх, подрастая на 8%, а цена WTI растёт на 7,6%. Мы ожидаем на сегодня коридор цены Brent в $36-38 за баррель.

В понедельник американские фондовые индексы потеряли более 7%, торги на американских биржах приостанавливались. К закрытию торгов индекс Dow 30 рухнул на 7,79%, S&P 500 обвалился на 7,6%, а индекс Nasdaq — на 7,3%. Однако азиатские фондовые индексы, особенно китайские, сегодня плюсуют, вероятно, на фоне новостей о снятии карантина в некоторых городах КНР и визита председателя КНР Си Цзиньпина в наиболее пострадавший от вспышки коронавируса Ухань.

В России в понедельник был выходной день, и торгов на фондовом рынке не было. Напомним, что по итогам пятницы, 6 марта, индекс МосБиржи упал на 3,45%, до 2719,51 пункта, а индекс РТС упал ещё сильнее, на 4,97%, до 1257,96 пунктов. На фоне падающего рынка был особенно заметен рост акций «Норильского никеля» (+4,75%), «Полюса» (+2,98%) и группы Polymetal (+2,9%). Отметим, что цены на золото в понедельник совсем не упали, а наоборот, выросли на 0,36%, подорожав до $1680,01 за тройскую унцию, и это создаёт положительный фон для акций российских золотодобытчиков. Аутсайдерами рынка стали бумаги «En+», рухнувшие на 8,3%, а также акции «Газпром нефти» (-6,6%). Сегодня мы ожидаем индекс РТС уже в новом коридоре 1230-1270 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 2700-2730 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»