«Фридом Финанс»: В ожидании новых стимулов

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс»:

Фондовый рынок США 9 марта продемонстрировал самое сильное падение с 2008 года на фоне нефтяного коллапса и сохраняющихся опасений по поводу негативных экономических последствий коронавируса. S&P500 по итогам сессии обвалился на 7,6%, до 2747 пунктов. Энергетический сектор потерял 20% ввиду падения цен на нефть марки WTI на 27%.

На мировых фондовых площадках сохраняется высокая волатильность на фоне коллапса нефтяного рынка и сохраняющихся рисков распространения коронавируса. Глава ВОЗ объявил, что угроза пандемии (глобальной эпидемии) становится «реальной», однако подчеркнул, что впервые в истории грядущую пандемию в случае ее разития удастся сдержать. Число заболевших вирусом COVID-19 в Италии выросло еще 25% за день и превысило 9172 человек. В связи с этим ранее введенные в отдельных регионах ограничительные меры распространены на всю страну. Количество заболевших за пределами Китая продолжает расти экспоненциальными темпами и уже превысило 32,5 тыс. человек.

Монетарные и фискальные власти США разрабатывают план поддержки экономики. Ожидается, что ФРС снизит ставку сразу на 0,75% на заседании 18 марта. Дональд Трамп объявил, что будет обсуждать с Сенатом радикальное фискальное стимулирование в виде снижения налогов. Сегодня инвесторы ожидают более подробной информации о пакете стимулирующих мер, которые обеспечат необходимую поддержку американской экономике.

Азиатские индексы восстанавливают часть потерь после падения накануне. Японский Nikkei прибавляет 0,9%, китайский CSI на фоне визита главы КНР Си Цзиньпина в Ухань растет на 2,1%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,5%. Европейские фондовые площадки в первые часы торгов растут на 2,5-3%.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации США дорожают. Ставка по 10-летним трежерис остается ниже 0,7%. Нефть марки Brent после коллапса накануне растет на 5%, до $36 за баррель. Цена на золото снижается до $1660. Таким образом, аппетит к риску сегодня демонстрирует первые признаки восстановления, но остается слабым. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку восстановления выше предыдущего локального минимума 2855 пунктов.

Публикации значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

10-11 марта пройдет конференция Financial Institutions Conference–2020, организованная RBC Capital Markets. Участие в саммите примут представители BlackRock, Inc. (BLK) и Visa Inc. (V).

В Нью-Йорке в эти же дни проходит FinTech Forum, организованный Wolfe Research. В программе форума презентации, беседы и совещания по вопросам развития цифровых и многоканальных платежей, электронной и мобильной коммерции, платежей B2B, ACH, блокчейна и других новых технологий, безопасности. Участниками этого мероприятия будут Visa (V) и Mastercard (MA).

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением на уровне 8 из 100, что соответствует уровням 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 выглядит неблагоприятной и указывает на усиление давления продавцов. Индикатор RSI начинает демонстрировать признаки перепроданности, но сохраняет потенциал снижения, так как дивергенция пока не сформирована. Если S&P500 не удастся подняться выше предыдущего локального минимума на отметке 2855 пунктов, следующей сильной поддержкой для него выступит линия тренда, тянущаяся с минимумов 2009 года, которая пролегает вблизи психологически значимого уровня 2600 пунктов.