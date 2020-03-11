ИАЦ «Альпари»: Девальвация пока завершена

В отличие от 2014 российские монетарные власти, то есть, Министерство финансов и Банк России, не стали безучастно смотреть на девальвацию рубля. Вероятно, сказался фактор принятия поправок в Конституцию и возможных досрочных выборов в Государственную Думу, а также разворот государства в усилении социальной поддержки населения.

Еще вчера Банк России заявил, что приостанавливает покупку долларов в рамках бюджетного правила, это равносильно $3 млрд. интервенций в месяц. Министерство финансов будет покрывать дефицит бюджета средствами ФНБ, что будет сопровождаться продажей валюты на рынке. При этом, с нашей точки зрения, оснований для повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ нет. Даже если инфляция достигнет таргета в 4%, трагедии однозначно не будет. На рынке акций главный фаворит – привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые в моменте прибавляют около 9%. Валютная денежная подушка, которая превышает $50 млрд., автоматом увеличивает прибыль и дивиденды по акциям. Мы всегда отмечали, что если вы ставите на девальвацию нужно покупать не доллар, а «Сургут» преф.

С нашей точки зрения, в ближайшее время рубль будет немного выше текущих уровней. Мы ориентируемся по курсу доллара на уровне 70 руб., а евро – около 80 руб. Однако это не означает, что все позади. Для наступления необратимых изменений в американском сланцевом секторе должно пройти от 2 до 5 месяцев при низких ценах на нефть. Вероятно, столько продлится и турбулентность на рынках. В середине или на исходе лета баррель Brent с высокой вероятностью подрастет к $50, доллар США вернется в диапазоны 62-64 руб., а евро будет торговаться в пределах 69-71 руб.

Рядовые россияне, вероятно, отнесутся с пониманием к сваре за долю мирового нефтяного пирога. В отличие от США рынок акций в России слабо влияет на уверенность потребителя. И нынешняя ситуация на фондовых площадках вполне может стоить Трампу президентского кресла. Этого господин Трамп точно не ожидал. А рейтингу Путина падение на российском рынке акций ничего не угрожает. Впрочем, девальвация рубля на 10-20% также нам не в новинку. У россиян иммунитет к кризисам и падению рубля - уже успешно пережиты 1998, 2008 и 2014 годы.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»