ПСБ: На мировых рынках на утро среды ожидания инвесторов вновь сместились на негативную территорию.

На мировых рынках на утро среды ожидания инвесторов вновь сместились на негативную территорию.

Сегодня в начале торгов индекс МосБиржи способен предпринять попытку отскока в пределах процента, но негативный внешний фон может возобладать, что приведет к откату в направлении минимумов вчерашних торгов.

В результате в начале торгов пара доллар/рубль может отступить в район 71 рубля за доллар США.

Доходность 10-летних ОФЗ вблизи 7% годовых при текущем уровне волатильности выглядит оправданной; сегодня возможна локальная коррекция на фоне роста цен на нефть.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (-) по МСФО за 2019г выросла на 3%, до 640,2 млрд рублей - (ПОКУПАТЬ)

НАШЕ МНЕНИЕ: Отчетность компании в целом совпала с консенсусом. Результаты по выручке оказались ожидаемо слабее в целом по году за счет более низких средних цен реализации как в рублях, так и долларах. Операционные показатели ЛУКОЙЛа вышли хорошими: рост добычи нефти и ЖУВ зафиксирован во всех регионах деятельности компании кроме Западной Сибири, которая по-прежнему остается основным регионом добычи, и Тимано-Печоры. Снижение добычи в этих регионах объясняется в том числе необходимостью соблюдать соглашение ОПЕК+. Ключевым моментом отчетности ЛУКОЙЛа с точки зрения расчета дивидендов является FCF, который вышел рекордным по итогам 2019 г. По нашим расчетам, совокупный дивиденд за год составит 548 руб./акцию, что дает 9,7% доходность по цене закрытия пятницы 6 марта.