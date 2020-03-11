ПСБ: Рост чистой прибыли ЛУКОЙЛа за год составил 3%

ЛУКОЙЛ отчитался за 4 кв. 2019 г. и в целом за 2019 г., в целом совпав с консенсусом. Результаты по выручке оказались ожидаемо слабее в целом по году за счет более низких средних цен реализации как в рублях, так и долларах. В 4 кв. давление на выручку оказало укрепление курса рубля и снижение объемов реализации нефтепродуктов на фоне сокращения объемов переработки. Но рост цен на нефть в 4 кв. в долларах частично сгладил негатив.

При этом показатель EBITDA по году вырос на 11% за счет роста операционной прибыли на 6%. Это в свою очередь было обеспечено сокращением операционных расходов, расходов на приобретение нефти, газа, экономии на акцизах и экспортных пошлинах. Основной вклад в рост показателя EBITDA внес сегмент переработки на фоне роста объемов переработки и улучшения корзины нефтепродуктов, производимых НПЗ ЛУКОЙЛа, а также улучшения финреза розничного и трейдингового бизнесов. При этом в сегменте добычи показатель EBITDA также вырос, несмотря на более низкие по году цены на нефть. Рост обусловлен улучшением операционных показателей компании, и эффектом от введения НДД на ряде участков недр. Маржа EBITDA по году прибавила 2% - до 15%. А вот в 4 кв. EBITDA сократился на 15% - и здесь основное давление произошло за счет сегмента переработки, что было обусловлено падением маржи в переработке. В итоге маржа EBITDA в 4 кв. припала на 2% - до 15%.

Рост чистой прибыли ЛУКОЙЛа за год составил 3%, что было обусловлено также ростом прибыли от операционной деятельности и сокращением прочих расходов. Более существенный рост чистой прибыли ограничен ростом амортизации и сокращением неденежной прибыли по курсовым разницам. По итогам 4 кв. чистая прибыль напротив сократилась на 37% в основном из-за падения EBITDA.

Свободный денежный поток компании (FCF) по году вырос на 26% до рекордного уровня в 702 млрд руб., что было обусловлено ростом операционного денежного потока при отсутствии роста капитальных затрат. В 4 кв. напротив – FCF упал на 12% за счет роста капзатрат аж на 25%. Это было обусловлено ростом затрат в сегменте добычи – практически по всем регионам действия компании за исключением Западной Сибири, где затраты сократились на 5% в 4 кв.

Операционные показатели ЛУКОЙЛа вышли хорошими – и за год, и за 4 кв. Рост добычи нефти и ЖУВ зафиксирован во всех регионах деятельности компании кроме Западной Сибири, которая по-прежнему остается основным регионом добычи, и Тимано-Печоры. Снижение добычи в этих регионах объясняется в том числе необходимостью соблюдать соглашение ОПЕК+. В 2019 г. ЛУКОЙЛ продолжал активно развивать приоритетные проекты: так, на месторождении им. В. Филановского добыча выросла на 5% г/г, а на месторождении им. Ю. Корчагина добыча выросла на 21% г/г. Также отметим, что ЛУКОЙЛ нарастил добычу высоковязкой нефти в 2019 г. на 15% г/г.

Ключевым моментом отчетности ЛУКОЙЛа с точки зрения дивидендов является упомянутый выше FCF, который стал учитываться с октября 2019 г. в качестве базы для выплаты акционерам. Так, для расчета дивидендов используется корректировка денежного потока от операционной деятельности на капзатраты, уплаченные проценты, обязательства по аренде и затраты на обратный выкуп акций. По нашим расчетам, совокупный дивиденд за год составит 548 руб./акцию, что дает 9,7% доходность по цене закрытия пятницы 6 марта.