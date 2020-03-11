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Курсы валют ЦБ РФ на 11 марта: 71,4720 руб/доллар США и 81,0207 руб/евро

11 марта 2020
ЦБ РФ с 12 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 71,4720 руб.
  • 1 евро - 81,0207 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5488 р. (0,76%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8381 р. (1,02%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8370 р. (0,83%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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