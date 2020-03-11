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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 марта: 3 837,7400 руб/1 г золота и 39,1000/1 г серебра

11 марта 2020
ЦБ РФ с 11 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 837,7400 руб.
  • 1 грамм серебра - 39,1000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 033,0300 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 691,5498 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 175,7100 р. (4,80%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7600 р. (4,71%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 142,3200 р. (7,53%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 340,6799 р. (6,37%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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