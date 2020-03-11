Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 марта: 3 837,7400 руб/1 г золота и 39,1000/1 г серебра ЦБ РФ с 11 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 837,7400 руб.

1 грамм серебра - 39,1000 руб.

1 грамм платины - 2 033,0300 руб.

1 грамм палладия - 5 691,5498 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 175,7100 р. (4,80%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7600 р. (4,71%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 142,3200 р. (7,53%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 340,6799 р. (6,37%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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