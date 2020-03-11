«Фридом Финанс»: Рынок нашел опору вблизи 2500 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок зафиксировался на новых вершинах. Индекс Мосбиржи сегодня практически без изменений в сравнении с уровнем закрытия вторника. Но в отдельных бумагах волатильность остается высокой: от -4% до +6%. Рынок нашел опору вблизи 2500 пунктов, где он находился в течение двух месяцев подряд ровно год назад. Мы ожидаем, что следующей значимой планкой станет диапазон 2580-2630, откуда открывается путь на 2700. Это – базовый сценарий. В случае обвала локальное дно совсем близко – 2450. Иначе говоря, у рынка сейчас больше пространства для движения вверх, чем вниз.

РТС зафиксировался недалеко от минимумов января 2019 года, но сохраняет возможность дальнейшей просадки. Мы считаем вполне возможным сползание еще на 50 пунктов с нынешних 1100. Но более устойчивым видится подъем до 1160. Следующей за этой целью станет 1220 пунктов.

В зеленой зоне рынка наиболее подвижны сегодня Мечел (+5,4%), Русагро (+4,5%), Московская биржа (+3,6%), НЛМК (+3,4%). Движение обусловлено тем, что участники рынка откупают наиболее просевшие на предыдущих сессиях бумаги. В случае с «Русагро» позитива добавляет презентация отчетности за 4 квартал 2019 года. В целом она оказалась нейтральной: выручка чуть ниже ожиданий рынка, прибыль немногим выше. По нашей оценке, расписки «Русагро» близки к справедливым значениям. Объявление о дивидендах в размере 3,9% цены ГДР картины не меняет.

В лидерах падения сегодня Новатэк (-5,1%), Газпромнефть (-2,4%), Норникель (-2,3%), Сургутнефтегаз (-2,3% по обыкновенным акциям), Роснефть (-2,2%), Русал (-1,9%). Алюминиевый гигант дешевеет на низких ожиданиях по поводу отчетности, которая будет опубликована в пятницу. Рынок закладывает эффект коронавируса и снижения мировых цен на алюминий. Мы полагаем, что «Русал» сократит выручку в пределах 5%, показав убыток в размере до 3,3 млрд. рублей.

Нефть сегодня впервые после обвала попробовала подняться к 40 долларам за баррель. «Брент» протестировал уровень 39,7, но затем откатился обратно. Мы ожидаем возврата нефти выше 40 долларов уже на ближайших торговых сессиях. Текущие цены фундаментально не устойчивы. Однако не исключаем, что баррель в моменте может негативно реагировать на статистику по запасам в США и другие отраслевые новости.

Доллару и евро удалось удержаться на достигнутых вершинах выше 71 и 80 рублей соответственно. Валюта США колеблется в диапазоне 71,1-71,7, европейская валюта – в пределах 80,7-81,5 рублей. Мы ожидаем расширение данных диапазонов, в основном за счет сползания вниз. Так, доллар сегодня вполне может уходить ниже 71, а евро – вплотную приближаться к 80.