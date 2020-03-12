ПСБ: Давление на российские активы продолжается

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



- В среду российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Так, «медведи» были поддержаны очередной волной снижения рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь отступил в район 36 долларов, теряя более 4,5%. Также продажам способствовала ситуация на западных фондовых площадках. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали рост в пределах 0,3%, то в США после первых сорока минут торгов Dow Jones и S&P500 упали на 4% и 3,6% соответственно. На таком фоне к 18.15 мск индекс МосБиржи снизился на 0,3%, отступив ниже 2500 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Норильского никеля, Системы и РусГидро, потери которых превысили 5%. Лучше рынка торговались бумаги Лукойла и МосБиржи, рост которых составил 8% и 3,1% соответственно. Рынки продолжают находиться под давлением со стороны ситуация с распространением коронавируса за пределами Китая. Это стимулирует продажи в рисковых активах и спрос на активы-убежища. При этом действия ведущих правительств и Центробанков способны пока лишь краткосрочно поддержать рынки, что вызвано отсутствием понимания реальных последствий распространения коронавируса для мировой экономики. При этом на рынке продолжает наблюдаться высокая волатильность. В сложившихся обстоятельствах, особенно учитывая риски дальнейшего снижения рынков, инвесторам лучше воздержаться от покупок, несмотря на то, что цены большинства акций существенно ниже, чем в середине февраля.



На валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 1,4%, поднявшись в район 72,4 рубля, евро прибавил 1,5%, торгуясь в районе 81,7 рубля. В ходе торгов давление на рубль оказывала как новая волна снижения на рынке энергоносителей, так и ослабление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль сделала шаг к вчерашним максимумам, закрепляясь в широком диапазоне 70 – 75 рублей за единицу американской валюты. На горизонте ближайших недель ожидаем сохранение долларом позиций в этом коридоре на фоне высоковолатильных торгов.