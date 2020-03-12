ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проторгуется сегодня в коридоре 2440-2490 пунктов

После роста во вторник, в среду котировки нефти вновь оказались под давлением, хотя самое начало торгов выглядело достаточно бодрым. Торги стартовали с отметки $37,8 за баррель марки Brent, и в первые часы работы азиатских рынков цена достигла $40,0. Однако от этого уровня цена развернулась, и к концу дня опустилась к $36,5.

Общий информационный фон о расширении пандемии коронавируса дополнило еще несколько негативных для рынка новостей. ОПЕК в среду резко снизила прогноз роста глобального спроса на нефть в текущем году из-за вспышки коронавируса и сообщила о возможности новых понижений. ОПЕК ждет роста мирового спроса на 60 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, что на 920 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза. Международное энергетическое агентство ранее сообщило, что мировой спрос на нефть сократится в 2020 году впервые более чем за 10 лет из-за снижения экономической активности, вызванного распространением коронавируса.

На этом фоне министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco увеличить мощности по добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки с 12 млн баррелей в сутки. Вишенкой на торте стала статистика Управления энергетической информации США. Она показала рост запасов нефти за неделю на 7,7 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста лишь на 2,3 млн. На утренних торгах четверга снижение цен продолжилось, они опустились к $35,1 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $34,7-35,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $31,4-$53,8.

В среду на мировые фондовые рынки вернулись распродажи из-за дальнейшего распространения эпидемии коронавируса. Вслед за общей тенденцией снижался и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,24%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 0,73%. Среди лидеров снижения – «Система» (-5,76%) и «Новатэк» (-4,82%).

Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 5,86%. Утром четверга распродажа перекинулась на азиатские рынки, индексы стран АТР дружно падали на 1,8-7,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2628 п., на 4,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновляя минимумы с января прошлого года. Мощное снижение азиатских рынков приведет к падению российских акций в начале торгов.

Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2440-2490 пунктов, по индексу РТС — 1060-1085 пунктов. Сегодня «ТГК-1», «МТС» и «Банк Санкт-Петербург» опубликуют отчетность по МСФО за прошлый год.

Вслед за акциями и рынком нефти накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 72,9500 руб. (+155 коп.). Европейская валюта выросла до 82,1550 руб. (+166,25 коп.). Утреннее падение нефтяных котировок может привести к дальнейшему ослаблению рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 73,0-74,4 руб., для европейской валюты — 82,2-83,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»