БКС: Нефтяные котировки могут обновить минимумы в ближайшие дни

Восстановление нефтяных котировок в первой половине дня плавно было нивелировано и перетекло в новую волну распродаж. Вслед за Саудовской Аравией о росте добычи в апреле объявили Ирак, ОАЭ и Нигерия. В среду ОПЕК понизил прогноз по спросу на нефть в 2020 г., а запасы в США по данным официальной статистики существенно превзошли прогнозы.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), третий по величине нефтедобытчик среди стран ОПЕК, в среду заявили о намерении поставлять на рынок более 4 млн б/с в апреле, а также форсировать рост добывающих мощностей до 5 млн б/с. Судя по всему, если до конца марта странам ОПЕК+ не удастся вернуться за стол переговоров, то в апреле рынок нефти ожидает полномасштабная ценовая война. Избыток предложения может оказать очень серьезное давление на нефтяные цены в условиях слабости спроса из-за эпидемии коронавируса.

Пока сложно оценить, действительно ли ОПЕК планирует так серьезно нарастить поставки или публичные высказывания направлены исключительно на давление в отношении России. В конечном итоге такая агрессивная борьба за долю рынка губительна для всех стран-нефтепроизводителей. При этом запас прочности у России выше, чем у большинства стран картеля. Однако сентимент на рынке складывается крайне напряженный.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2020 г. от ОПЕК оказался понижен до 0,06 млн б/с, что на 0,92 млн б/с ниже предыдущей оценки.

«Влияние вспышки COVID-19 на транспортный и промышленный секторы в Китае стали основной причиной этого пересмотра. Кроме того, предполагается, что вспышка повлияет на рост спроса на нефть в таких странах, как Япония, Южная Корея, Европа, ОЭСР и некоторых странах Ближнего Востока, а также в США. В текущем прогнозе спроса на нефть на 2020 г. также учитывалась понижательная корректировка перспектив мировой экономики», – сообщают аналитики ОПЕК.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что по итогам 2020 г. ожидает снижение спроса впервые с 2009 г. Прогноз агентство предполагает снижение спроса от 90 000 до 730 000 б/с в зависимости от дальнейшего распространения вируса.

Вечером в среду была опубликована официальная статистика по запасам нефти в США. Согласно отчету, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 7,66 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали роста на 2,27 млн баррелей. Данные API, опубликованные днем ранее, указывали на рост на 6,4 млн баррелей.

Товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 5,05 млн баррелей (прогноз -2,48 млн). Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 6,4 млн баррелей (прогноз -1,91 млн). Загрузка НПЗ снизилась с 86,9% до 86,4%.

Добыча нефти за прошлую неделю снизилась на 100 000 до 13 млн б/с. Экспорт сырой нефти упал за неделю на 0,74 млн б/с до 3,41 млн б/с. Объем импорта вырос на 174 000 б/с — до уровня 6,41 млн б/с.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent резко снижаются на фоне сообщений о том, что США запретили поездки из Европы после объявления вспышки коронавируса пандемией. Котировки Brent теряют около 6% к ценам закрытия предыдущего дня и торгуются около $33,5 за баррель. Дальнейшая перспектива остается неопределенной, но краткосрочные риски смещены в сторону снижения.

При этом более дальние фьючерсы находятся в нетрадиционном для рынка нефти состоянии контанго, что означает более высокую ожидаемую цену нефти на средне и долгосрочном горизонте. Уже следующие июньские фьючерсы торгуются примерно на $2 выше ближайшего контракта. При этом контракты с поставкой через 18 месяцев торгуются более чем на $12 выше, чего не было с конца 2015 г. в период предыдущей ценовой войны.

Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»