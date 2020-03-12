ИК «Фридом Финанс»: Рынок открылся падением

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок открылся очередным мощным падением. Индекс РТС соскочил вниз на 7,5% вплотную к уроню 1000 пунктов. Последний раз он там находился в августе 2017 года. Технически предел снижения еще не достигнут. Мы можем увидеть в течение ближайших сессий просадки вплоть до 960 пунктов – на уровень 3-летнего дна, откуда российский рынок начал свой рост осенью 2016 года.



Индекс Мосбиржи держится лучше – благодаря ослаблению рубля. Максимальное движение вниз сегодня составило 5,3%, после чего часть падения была отыграна. Минимум составил 2361 пункт, что также далеко от возможного предела. Прочной опорой рынку может служить уровень 2280, до которого остается еще порядка 4% снижения.



Рынок топят внешние события. Дональд Трамп в своей попытке принять чрезвычайные меры для поддержки экономики от вируса неожиданно объявил о 30-дневном запрете на рейсы в Европу и при этом не огласил никаких действенных мер налоговой поддержки, которые анонсировал ранее. Это вызвало обвал на мировых площадках – до 5% и выше в США и Британии.



Второй негативный фактор – фактическое начало нефтяной «войны» между Россией и саудитами. Эр-Рияд, как и обещал, отгрузил первые избыточные 2 млн баррелей на экспортные танкеры – объемы уже проданы в Индию. Вслед за этим начали приходить сообщения о поставках Saudi Aramco сырья в Европу на НПЗ компаний Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol в объемах на 25%-200% больше обычных, причем по ценам ниже российской Urals. Это уронило котировки нефти до 33,3 долларов (-6,9%) и акции отечественных энергокомпаний (до -5,5%).



На наш взгляд, рынки чрезмерно реагируют на новостной поток. На данный момент инфраструктурные мощности Саудовской Аравии не позволяют поддерживать обещанный объем поставок (до 13 млн баррелей) в ежедневном режиме. Данная мера выглядит как акт устрашения, и ее влияние сойдет на нет на следующих торговых сессиях. Тем не менее мы не исключаем, что спекулятивно нефть может дойти до 28 долларов за баррель, прежде чем начнется фаза возврата к тем ценам, при которых добыча является рентабельной для большинства игроков.



Валютный рынок сегодня держится лучше, чем он выглядел в 2016 году при аналогичной нефти: доллар не выше 74,75, евро доходит до 84,15. Этому способствуют интервенции со стороны ЦБ, а также компаний-экспортеров. Регулятор отчитался о проведении «упреждающих мер», в том числе продаже валюты на 3,6 млрд рублей на торгах во вторник. Данное заявление было воспринято рынком как намерение продолжать конвертацию валютных резервов для недопущения дальнейшей девальвации рубля.



По нашей оценке, регулятору пока не удастся сбить волатильность рубля. Доллар при этом может зафиксироваться в диапазоне 74,5-76,5, а евро соответственно в 84-86 рублей. Неопределенность продлится как минимум до следующей среды, когда ожидаются радикальные меры ФРС по ослаблению доллара и поддержке фондового рынка. До этого времени возврат позитивных настроений маловероятен.

