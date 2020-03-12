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Курсы валют ЦБ РФ на 12 марта: 74,0274 руб/доллар США и 83,6584 руб/евро

12 марта 2020
ЦБ РФ с 13 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,0274 руб.
  • 1 евро - 83,6584 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,5554 р. (3,58%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,6377 р. (3,26%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 3,1560 р. (3,26%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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