Альфа-Банк: Ожидаем распродажи на российском рынке акций на фоне ухудшения настроения в мире

Российский рынок акций вчера нащупал локальное дно – индекс РТС опустился на 0,7% до 1 086 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 2 492 пунктов, хотя конъюнктура рынков далека от стабильной. Сегодня ночью ситуация ухудшилась. Европейские биржи снижались (индекс StoxxEuro600 опустился на 0,7%), несмотря на понижение ставки Банком Англии на 50 б. п. до 0,5% впервые после финансового кризиса 2008 г. и вливание стимулов в размере $39 млрд на борьбу с коронавирусом.



Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет снижаться на 3-4% и последует за глобальными аналогами, так как настроение ухудшается в связи с более тяжелыми последствиями эпидемии, особенно в Европе. Инвесторы разочарованы тем, что США не смог предоставить значительных стимулов. Сегодня все прикованы к заседанию ЕЦБ – неспособность регулятора оправдать ожидания усугубит настроение на рынках. Фьючерсы на ставку федеральных фондов сейчас учитывают большую вероятность понижения ставки на 1,0 п. п., а не на 0,75 п. п. на заседании 17-18 марта. Мы хотели бы отметить, что вчерашнее понижение ставки Банком Англии на 50 б. п. и стимулы в размере $39 млрд не смогли улучшить настроение.