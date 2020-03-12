Комментарии

Альфа-Банк: Ожидаем распродажи на российском рынке акций на фоне ухудшения настроения в мире

12 марта 2020

Российский рынок акций вчера нащупал локальное дно – индекс РТС опустился на 0,7% до 1 086 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 2 492 пунктов, хотя конъюнктура рынков далека от стабильной. Сегодня ночью ситуация ухудшилась. Европейские биржи снижались (индекс StoxxEuro600 опустился на 0,7%), несмотря на понижение ставки Банком Англии на 50 б. п. до 0,5% впервые после финансового кризиса 2008 г. и вливание стимулов в размере $39 млрд на борьбу с коронавирусом. 

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет снижаться на 3-4% и последует за глобальными аналогами, так как настроение ухудшается в связи с более тяжелыми последствиями эпидемии, особенно в Европе. Инвесторы разочарованы тем, что США не смог предоставить значительных стимулов. Сегодня все прикованы к заседанию ЕЦБ – неспособность регулятора оправдать ожидания усугубит настроение на рынках. Фьючерсы на ставку федеральных фондов сейчас учитывают большую вероятность понижения ставки на 1,0 п. п., а не на 0,75 п. п. на заседании 17-18 марта. Мы хотели бы отметить, что вчерашнее понижение ставки Банком Англии на 50 б. п. и стимулы в размере $39 млрд не смогли улучшить настроение. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Кризис-2020: цены на нефть обвалились до $30 за баррель
Не время для покупок акций, глобальные рынки акций вступили в медвежий тренд - аналитики Альфа-Банка
Негативный внешний фон приведёт к дальнейшему падению российских индексов
Коронавирус добрался до банков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги