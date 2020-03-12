«Фридом Финанс»: «Медвежий» тренд стартовал

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 11 марта продемонстрировал негативную динамику. Причиной падения стало решение Всемирной организации здравоохранения о признании ситуации с распространением коронавируса пандемией. S&P500 по итогам сессии упал на 4,9%, до 2741 пункта. С максимума 2020 года индекс широкого рынка уже откатился на 19,3%. Индекс голубых фишек Dow Jones упал с пиковых значений на 20%. Это свидетельствует о переходе рынка в «медвежью» фазу.

Мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику из-за разочарования по поводу стимулирующих экономику мер. Инвесторы ожидали от Белого дома более решительных и быстрых действий. Однако наиболее радикальным шагом властей на сегодня стал запрет на въезд в Штаты для туристов из Европы. Это решение не способствует повышению деловой активности и может повлечь за собой серьезные экономические последствия, включая снижение потребительской уверенности.

Тем временем количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом за пределами Китая за сутки выросло на 15% и превысило 37,5 тыс. В Италии, где зафиксировано уже 827 летальных исходов, приостановлена работа всех магазинов за исключением супермаркетов и аптек. ЕЦБ, как ожидается, снизит ставку минимум на 0,1%, однако маловероятно, что эта мера поддержит фондовый рынок. Инвесторов будут интересовать дополнительные инструменты стимулирования, которые ЕЦБ сможет применить в случае повторении шока 2008 года.

Азиатские индексы закрылись в красной зоне: японский Nikkei опустился на 4,4%, отыгрывая падение американского рынка. Китайский CSI снизился 1,9%. Австралийский ASX обрушился на 7,4%, несмотря на расширение фискальных стимулов в стране на $11,4 млрд. Европейские фондовые площадки в первые часы торгов падают на 6-7%. Резко негативную реакцию на биржах Старого Света вызвало введение запрета на въезд в США.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис после роста выше 0,85% опустилась ниже 0,75%. Цена на нефть марки Brent ушла ниже $34 за баррель. Золото держится на уровне $1640. Таким образом, аппетит к риску слабеет. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов протестирует уровень 2600 пунктов. В случае усиления негативных тенденций индекс широкого рынка откатится к минимумам 2018 года в диапазоне 2350-2400 пунктов.

После завершения основной сессии квартальную отчетность представят Oracle, Adobe и Broadcom. Все внимание инвесторов будет сосредоточено на прогнозах и комментариях менеджмента компаний о влиянии коронавируса на перспективы бизнеса.

Ожидается, что корпорация Oracle увеличила чистую прибыль на акцию (EPS) с $0,7 до $0,96 при росте выручки на 1%. Adobe, согласно прогнозу, продемонстрирует рост выручки на 17% благодаря поглощенным компаниям при повышении EPS с $1,3 до $2,23. Более 40% выручки Adobe генерирует в Европе и Азии, поэтому результаты следующих кварталов, вероятно, продемонстрируют негативное влияние эпидемии. Одним из ключевых аспектов отчетности Broadcom станет сегмент производства микрочипов, показатели которого могут разочаровать инвесторов.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и снижается еще на 1 пункт, до 7 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 остается неблагоприятной для покупателей. Индикатор RSI продолжает формировать «бычью» дивергенцию, однако MACD указывает на возможность дальнейшего снижения. Для начала коррекционного движения индексу широкого рынка необходимо завершить торги выше 2825 пунктов. Сильной поддержкой для него служит область 2550-2600 пунктов, образованная линией тренда, тянущейся с минимумов 2009 года, а также психологически значимой отметки 2600 пунктов.