ИАЦ «Альпари»: Сложно верить даже в коррекцию

Все в мире закономерно. В четверг российский фондовый рынок продолжил падение на фоне разрастания страхов относительно скорости распространения пандемии коронавируса и нового витка снижения цен на нефть. К вечеру индекс МосБиржи провалился на 8%, до 2295 пунктов, и в чертову пятницу может просесть вплоть до 2200 пунктов. Индекс РТС впервые за много лет пробил вниз область 1000 пунктов, падает к 968 пункту и способен снизиться до 945 пунктов как минимум.

В фаворитах снижения на отечественном рынке оказались бумаги металлургов и нефтяников, а также энергетики и «Магнит». Отскок, если условия для него сложатся, будет осторожным и медленным. Но пока даже на это сложно рассчитывать.

Нефть к вечеру валится на 6,23%, до $33,50, - это очень, очень дешево даже при условии рыночной паники. Нужно вспомнить о том, что основная часть торгуемой на рынках нефти «бумажная», ее цена складывается из ожиданий. Как видно, с надеждами у инвесторов не очень, и падать еще точно есть куда. При цене барреля Brent ни одна из добывающих компаний не будет не то что рентабельной, но и жизнеспособной тоже.

Доллар США к вечеру поднялся до 74,55 руб., краткосрочно его повышению не мешает вообще ничего. В таких условиях ожидаемый коридор движения составляет 73-76 руб. Как видно, интервенции Центробанка чуть сдерживают рубль в его ослаблении, но принципиально ситуацию не меняют, значит, в этом есть определенный интерес. Евро способен в пятницу рвануть к 85,00 руб., оттуда будет открыта дорога к 87,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»