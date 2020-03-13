Комментарии

«Фридом Финанс»: Волатильность стала обычным явлением

13 марта 2020

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс»: 

Торги фьючерсами на индекс S&P500 сегодня были принудительно приостановлены в результате падения на максимально допустимую величину – 5%. Эта мера необходима для ограничения волатильности в период низкой ликвидности до открытия основных торгов на фондовом рынке.

Торги фьючерсами возобновляются в двух случаях:

1) начало основной сессии на фондовом рынке по стандартному расписанию;

2) торговая активность выше уровня остановки.

Применительно к текущей ситуации торги могли бы возобновиться, если бы настроения участников рынка стали более оптимистичными и появился бы избыточный спрос на покупку фьючерсов.

Ожидаем, что остановки торгов фьючерсами будут повторяться в ближайшие недели. Резко возросшая волатильность в условиях эмоциональной торговли и страха инвесторов перед неопределенными перспективами глобальной экономики приводит в действие защитные механизмы биржи. В текущих рыночных условиях 5%-волатильность выглядит уже довольно обычным явлением.

После открытия торгов на фондовом рынке (после 16:30 мск) вступают в действие другие правила ограничения волатильности. Всего предусмотрено три уровня лимитов:

1. Если индекс S&P500 снижается на 7% по отношению к цене закрытия предыдущей основной сессии, торги акциями приостанавливаются на 15 минут, затем продолжаются в обычном режиме.

2. Если индекс S&P500 снижается на 13% по отношению к цене закрытия предыдущей основной сессии, торги акциями приостанавливаются на 15 минут, затем продолжаются в обычном режиме.

3. Если индекс S&P500 снижается на 20% по отношению к цене закрытия предыдущей основной сессии, торги акциями приостанавливаются до конца дня и возобновляются на следующий день.

Мы уже наблюдали достижение первого уровня лимита 9 марта на фоне коллапса на рынке нефти, когда S&P500 упал на 7% и торги приостановились на 15 минут. Сегодня в первые минуты торгов случилось то же самое. Данный механизм призван предохранять рынок от «свободного падения» в периоды панических распродаж. Тем не менее в случае отсутствия достаточной ликвидности может возникнуть ситуация, при которой механизм прекращения торгов отреагирует с запозданием, что позволит индексу S&P500 в моменте упасть на более значительную величину. К этому необходимо быть готовым.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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