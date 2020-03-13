ПСБ: И вновь провал

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В четверг продолжилось бегство инвесторов от риска, что не могло не сказаться на российском фондовом рынке. Давление на наши акции оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял порядка 6%, отступив в район 33,6 доллара за баррель. Также продажам способствовала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 9,5%, а в США после первых полутора часов торгов Dow Jones и S&P500 упали на 7,2% и 6% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи снизился на 6,9%, отступив в район 2320 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Россетей, Магнита и ТГК-1, падение которых превысило 12%. Лучше рынка торговались «префы» Сургутнефтегаза и Транснефти, прибавившие 0,1% и 0,5% соответственно. Отметим, что распространение коронавируса за пределами Китая продолжает давить на котировки рисковых активов. Отсутствие понимания итогового влияния инфекции на мировую экономику не дает инверторам ценовых ориентиров в широком спектре активов, что не позволяет активизироваться покупателям и не приводит к продолжительному позитивному влиянию со стороны действий ведущих правительств и Центробанков. Сохраняющаяся высокая волатильность позволяет спекулянтам удерживать рынок в своих руках. Что же касается динамики индекса МосБиржи, то в ходе сегодняшних торгов он протестировал поддержку на уровне 2300 пунктов. От него «быки» могут попытаться перехватить инициативу и начать волну коррекционного восстановления. Однако даже в этом случае сохраняются высокие риски продолжения негативной динамики и ухода на новые локальные минимумы.



На валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 2,6%, поднявшись в район 74,8 рубля, евро прибавил 1,2%, торгуясь в районе 83,2 рубля. Бегство инвесторов от риска, выражающееся в ослаблении валют развивающихся стран и очередная волна снижения цен на нефть привели к продолжению роста пары доллар/рубль и тестированию сопротивления на уровне 75 рублей. С первого захода пробить данную отметку у «быков» не получилось. Однако в дальнейшем нельзя исключать повторных попыток. На наш взгляд, до конца недели наиболее вероятным выглядит закрепления американской валюты в диапазоне 70 – 75 рублей.