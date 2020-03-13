ИАЦ «Альпари»: Утренний отскок в нефти дает рублю надежду

На рынок нефти в четверг продолжали давить ожидания сокращения спроса из-за пандемии с одновременным ростом предложения после развала сделки ОПЕК+, в результате за день цены вновь продемонстрировали отрицательную динамику. Торги стартовали с отметки $36,6 за баррель марки Brent. Сразу последовал рост до $37,1, но с этого уровня цена развернулась, и быстро пошла вниз. В течение вечера цена несколько раз тестировала уровень $33,5, хотя закрылась чуть-чуть выше, вблизи $33,6. Но уже с началом пятницы на азиатских площадках цена пошла наверх, и к утру черное золото торговалось вблизи $35,1.

Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $34,7-35,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $31,4-40,0. Сегодня нефтесервисная компания Baker Hughes выпустит отчет по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число выросло на четыре единицы, до 682 штук.

Вчера на биржах был один из самых черных дней за всю историю фондовых рынков. Многие индексы продемонстрировали максимальное дневное падение за более чем 30 лет, некоторые европейские площадки показали максимальное падение за всю свою историю. На фоне общей паники обвалился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 8,28%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 11,03%. Среди лидеров снижения – TCS (-17,7%) и «Русал» (-15,68%).

Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 9,99%. Утром большинство рынков стран АТР продолжило падение, индексы снижались на 1,3-5,8%. Исключением был австралийский ASX, который прибавлял 4,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2507 п., на 1,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, после усилий ФРС США по заполнению рынка ликвидностью. Снижение азиатских рынков с одновременным отскоком S&P 500 и нефтяных котировок задают противоречивый внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2265-2310 пунктов, по индексу РТС — 955-975 пунктов. Сегодня финансовую отчетность за прошлый год по МСФО опубликуют «Русал» и «Группа ЛСР».

Вслед за акциями и котировками нефти накануне рубль продолжил свое снижение. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 74,8500 руб. (+190 коп.). Европейская валюта выросла до 83,5125 руб. (+135,75 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением валютной пары EURUSD с 1,1260 до 1,1170. Утренний отскок нефтяных котировок дает надежду на некоторое восстановление рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 74,1-75,6 руб., для европейской валюты — 82,7-84,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»