ПСБ: При приближении к заседанию ФРС мы можем увидеть позитивную динамику

Мировые фондовые рынки завершают неделю, как и ее начало масштабным снижением. Распространение коронавируса за пределами Китая остается источником волатильности. Вчера ключевые американские индексы рухнули в пределах 9,5-10,0%. Показав наибольшее внутридневное снижение с 1987 года. Индекс S&P 500 отступил от максимумов на 27%. Рынок отыгрывал заявления Д. Трампа о запрете въезда в США из стран ЕС, а также введение ограничений в других странах. Действия ФРС по предоставление ликвидности через операции краткосрочного РЕПО в объеме 500 млрд. долл. (всего регулятор планирует объем вливаний в размере 1,5 трлн. долл.) существенную поддержку не оказали. Поводом же для восстановления может стать снижение ставки ФРС на заседании 17-18 марта и вероятное объявление QE.

Инвесторы обеспокоены возможной недостаточностью экстренных фискальных и монетарных стимулов для сдерживания угрозы замедления мировой экономики. Так, ЕЦБ по итогам заседания в четверг вопреки ожиданиям сохранил базовую процентную ставку и ставку по депозитам без изменения на уровне 0% и -0,5% соответственно. При этом регулятор временно увеличил программу выкупа активов на 120 млрд. евро до конца 2022г. Прогнозы по темпам роста ВВП еврозоны на 2020г были снижены с 1,1% до 0,8%.

Высокая степень неопределенности заставляет опасаться продолжения фазы повышенной волатильности и сохранения невысокого аппетита к риску. Причем достаточно эмоциональное понижательное движение наблюдалось и на рынке драгоценных металлов: золото потеряло 4%, палладий в моменте обвалился на более чем 30%, опустившись ниже 2000 долл./унция.

На мировых рынках на утро пятницы наблюдается разнонаправленное движение. Текущая рыночная конъюнктура остается неблагоприятной ввиду высоких рисков для мировой экономики. Сегодня азиатские рынки преимущественно снижаются. ЦБ Японии провел незапланированный аукцион РЕПО на 500 мрд. Йен и сегодня проведет экстренное заседание с правительством по поводу падения на рынке акций. Фьючерс на S&P 500 в моменте прибавляет около 2%, Европа выглядит слабо.

Вчера торги на московской бирже проходили в негативном ключе. Индекс МосБиржи потерял 8,3%. Сегодня в начале торгов индекс МосБиржи способен предпринять попытку отскока в пределах процента. Фаза повышенной волатильности сохранится, а сам российский рынок в ближайшее время продолжит демонстрировать высокую зависимость от ситуации на рынке нефти и внешней конъюнктуры. При приближении к заседанию ФРС мы можем увидеть позитивную динамику.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк