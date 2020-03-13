ИАЦ «Альпари»: На мировых рынках ничего хорошего не происходит

В четверг, 12 марта, картина рынка для рубля не изменилась: падение российской нацвалюты на копейки уже подзабыто, доллар и евро после «чёрного понедельника» 9 марта растут традиционно более чем на процент в день. Так, курс доллара США расчётами «на завтра» в четверг уже почти традиционно подорожал к рублю на 1 руб. 88 коп. (+2,6%), до 74,83 руб., а курс евро повысился к рублю на 1 руб. 50 коп. (+1,8%), до 83,66 руб.

Нефть также на текущей неделе продолжает терять по нескольку процентов в день. В четверг цена нефти смеси Brent упала на 7,7%, до $33,62 за баррель, на информации от ВОЗ о том, что вспышка коронавируса Covid-19 переросла во всемирную пандемию. Тем временем в России, как в Минэнерго, так и в Кремле, подтвердили отсутствие у России намерений возобновлять переговоры о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Сегодня с утра цена Brent пытается расти, вероятно, на новостях о том, что в Китае пандемия вируса в целом взята под контроль, и прибавляет в стоимости 4,4%.

Мировые рынки, в том числе американский фондовый рынок, рухнули. Снижение индекса Dow 30 в четверг составило почти 10%, вероятно, на новостях о том, что США запретили въезд из Европы на 30 дней.

Полагаем, что сегодня на утренних торгах на фоне растущей нефти рубль может сделать попытку отскочить наверх, но пока сложно предсказать, насколько она будет успешной. Повышаем прогноз по курсу доллара до 73-74,5 руб., а по курсу евро – до 82-83 руб. Оставляем без изменений наш среднесрочный прогноз роста курса доллара к рублю до 76 руб., а курса евро – до 86 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»