ИК «Фридом Финанс»: ФРС накачивает рынок дешевыми деньгами

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



На рынке наблюдалось обвальное падение. Индекс РТС упал более чем на 10% впервые с 2017 года. Лидерами снижения среди ликвидных бумаг вновь стали акции Мечела (-21,06%). Лидерами роста стали префы Транснефти (+2,87%), поводом послужили торговые рекомендации крупного брокерского дома. Пара USD/RUB подскакивала выше 75.



МТС (+6,94%) поддержит акционеров. Компания сохранила ориентир по дивиденду не менее 28 руб. на акцию, что предполагает доходность около 10% к текущим котировкам, а также не исключает роста дивиденда или выкупа части акций в целях поддержания капитализации. Вчера МТС отчиталась ростом выручки на 5%, а рентабельность показателя OIBDA осталась выше 40%. При этом, долговая нагрузка остается умеренной, около 1,5х OIBDA, а объем капзатрат не превысил прошлогодний. Мы полагаем, что обесценение рубля слабо повлияет на показатели МТС. Расходы на обслуживание долга вырастут не более чем на 2 млрд руб. в год в случае роста ставки. МТС является одной из лучших защитных бумаг для долгосрочного инвестора.



Рынок переживает обвальное падение. Сегодня коррекция усилилась из-за маржин колов. Также наблюдаются признаки бегства нерезидентов из ОФЗ, причем, в том числе, и из валютных бумаг. В краткосрочном плане вероятен отскок, поскольку ФРС пытается стабилизировать ситуацию путем увеличения объемов вливания ликвидности. Но, по всей видимости, рынок перешел в «медвежий» тренд на горизонте 6-18 месяцев, и меры по стабилизации не приведут к росту экономики.



Ожидаем отскок в пределах 7%. Волатильность останется высокой, динамика будет зависеть от движений на внешних площадках. Ориентир: диапазон 72,00-75,00 в паре USD/RUB и 2400-2500 по индексу Мосбиржи.