Комментарии

ПСБ: На мировых рынках на утро пятницы наблюдается разнонаправленное движение

13 марта 2020

Сегодня в начале торгов индекс МосБиржи способен предпринять попытку отскока в пределах процента. Фаза повышенной волатильности сохранится, а сам российский рынок в ближайшее время продолжит демонстрировать высокую зависимость от ситуации на рынке нефти и внешней конъюнктуры.

В начале дня доллар может отступить ниже 74 рублей, с попытками дальнейшего ослабления.

Рынок ОФЗ подходит к уровням, после которых ЦБ РФ может пойти на повышение ключевой ставки. Вместе с тем, сегодня ждем повышательной коррекции рынка после сильных продаж.

Выручка МТС(-) в IV квартале выросла на 4,1%, до 127,1 млрд рублей - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: МТС продемонстрировала результаты на уровне ожиданий рынка. Компания показывает рост выручки благодаря увеличению числа подключений в России, а также потреблению финтех-продуктов. Скорректированная OIBDA увеличилась благодаря сильным результатам в России.  В течение 2019–2021 календарных лет МТС будет стремиться выплатить не менее 28,0 руб. на одну акцию посредством двух полугодовых платежей, что обеспечивает дивидендную доходность около 10% и делает акции компании привлекательными.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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