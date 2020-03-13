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Клиенты группы «Открытие» заработали более 16% годовых на акциях мирового лидера индустрии роскоши

13 марта 2020

Банк «Открытие» объявил о погашении структурных продуктов с инвестиционной идеей на акции мирового лидера индустрии роскоши Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH) в рамках стратегии доверительного управления с защитой капитала[1] «Структурированная».

Средняя доходность клиентов составила 16,14% годовых в рублях, превысив показатель целевой доходности более чем на 2 процентных пункта.

Инвестиционная идея стратегии «Структурированная», которая представлена в линейке продуктов УК «Открытие», разработана совместно с компанией «Открытие Брокер» в рамках проекта «Открытие Инвестиции».

Стратегия «Структурированная» ориентирована на получение абсолютного прироста стоимости активов за счет роста базового актива, а также обеспечивает защиту инвестированного капитала1, благодаря вложениям в инструменты с фиксированной доходностью.

Доходную часть стратегии и прирост капитала по текущим погашениям клиентам обеспечила позиция в производных инструментах на акции французской транснациональной группы Moët Hennessy — Louis Vuitton, знаменитого производителя предметов роскоши.

LVMH – единственная группа в мире, сфера деятельности которой охватывает все пять основных сегментов рынка товаров класса люкс: моду и изделия из кожи; вина и крепкие алкогольные напитки; парфюмерную и косметическую продукцию; часы и ювелирные изделия; элитную сеть розничной торговли. В состав группы входят 75 брендов, ее годовой оборот в 2019 году составил 53,7 миллиардов евро.

[1] Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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