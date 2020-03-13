Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 марта: 3 895,2800 руб/1 г золота и 40,5100/1 г серебра
13 марта 2020
ЦБ РФ с 13 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 895,2800 руб.
- 1 грамм серебра - 40,5100 руб.
- 1 грамм платины - 2 042,0699 руб.
- 1 грамм палладия - 5 307,4800 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
75,0600 р. (1,96%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,2900 р. (3,29%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,9400 р. (0,99%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
131,5898 р. (2,42%).
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