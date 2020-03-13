«Фридом Финанс»: Короткая передышка при сохранении неопределенности

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 12 марта продемонстрировали максимальный с 1987 года темп падения. Торги были приостановлены на 15 минут в соответствии с действующим механизмом ограничения волатильности. S&P500 по итогам сессии упал на 9,5%, до 2481 пункта. Усилению пессимистичных настроений способствовало ускоряющееся распространение коронавируса в Европе и США, рост числа летальных исходов и принятие радикальных мер по сдерживанию эпидемии в разных странах.

Мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, предпринимая попытку коррекционного отскока после обвального падения накануне. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом за пределами Китая за сутки выросло на 18% и превысило 51,8 тыс. Темпы роста достигли максимума за пять дней.

ЕЦБ по увеличил объем выкупа активов на 120 млрд евро и представил новую программу дешевых кредитов. Глава европейского регулятора Кристин Лагард в ходе пресс-конференции выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией и признала сильное негативное влияние коронавируса на экономику. Эти заявления инвесторы восприняли как сигнал к продаже рискованных активов. ФРС неожиданно объявила о предоставлении дополнительной ликвидности в объеме $1,5 трлн, что было воспринято не как мера стимулирования экономики, а как усилие по нормализации рыночной обстановки. Трамп объявил о скором начале масштабного тестирования американцев на вирус. Как бы то ни было, риск развития эпидемии в США сохраняется. Ожидаем, что объявленные монетарные стимулы и ожидания по решению ФРС на следующей неделе могут оказать некоторую поддержку фондовому рынку в ходе предстоящих торгов.

Азиатские индексы закрылись в минусе: японский Nikkei рухнул на 6,1%, отыгрывая падение американского рынка, китайский CSI снизился 1,4%. В то же время австралийский ASX вырос на 4,4% благодаря мощному вливанию ликвидности на рынок. Европейские фондовые площадки в первые часы торгов прибавляют 1-3%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США немного слабеет на фоне попытки отскока фондового рынка. Ставка по 10-летним трежерис растет, но пока остается ниже 1%. Цена на нефть марки Brent пытается подняться выше $35 за баррель. Золото вчера скорректировалось вниз до $1570 в связи с выходом большого количества инвесторов в кэш. Таким образом, аппетит к риску в целом остается слабым ввиду сохранения неопределенности. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов будет колебаться в широком коридоре 2480-2650.

Публикаций значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и снижается еще на 1 пункт, до 6 из 100, что соответствует отметкам 2008 года и отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 способствует продолжению снижения при сохранении резких разнонаправленных колебаний. Индикатор RSI продолжает формировать «бычью» дивергенцию, однако MACD отражает сильное импульсное движение по S&P500 и указывает на возможность дальнейшего падения. В случае усиления пессимистических настроений среди инвесторов индекс широкого рынка приблизится к минимумам 2018 года в диапазоне 2350-2400 пунктов. Отметим, что Dow Jones уже ушел ниже минимальных отметок 2018-го.