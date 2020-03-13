«Фридом Финанс»: Российский рынок в приподнятом настроении

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи отыграл половину падения четверга, в моменте поднимаясь до 2390 пунктов. Сейчас он находится на локальных пиках августа 2018 года и имеет все шансы продолжить рост вплоть до 2440 пунктов. Впрочем, не исключаем резких движений обратно ниже 2300.

В РТС картина еще позитивнее. На фоне роста рубля он прибавляет до 5%, и на данный момент отыграл примерно 2/3 снижения, которое было накануне. Текущее положение индекса весьма напоминает отскок от дна. На тех минимумах, от которых он сейчас отрастает, он находился недолго – последний раз в июне 2017, а до этого в ноябре 2016 года. Технически возможен возврат выше 1050 пунктов. Но под давлением внешних факторов нельзя исключать провал до 900 и ниже.

Нефть к обеду смогла преодолеть отметку 35 долларов снизу вверх, прибавив в сумме более 5,5%. Сырье подгоняют ожидания большой ликвидности от ФРС, которая ослабит доллар и разгонит рынки, а также проблемы с поставками, возникшие у Саудовской Аравии. Как сообщает Блумберг, королевству не удается удовлетворить весь спрос по дисконтным ценам, и ряд поставщиков в Азии уже получил отказы по дополнительным объемам.

Мы ожидаем, что нефть продолжит восстановление. Еще до конца марта мы можем увидеть нефть выше 50 долларов на баррель. Этому будут способствовать новости о падении добычи и запасов в США, проблемы внутри ОПЕК, а также фискальные и монетарные меры поддержки рыков, предпринимаемые в большинстве стран мира. Ближайшая психологическая цель – 40 долларов за баррель - может быть взята на следующей неделе.

В акциях из общего тренда заметно выбиваются бумаги Мечела. Они рекордно падали накануне (больше 20%), а сегодня прибавляют порядка 15%. Бумаги следуют за ситуацией на внешних рынках, в особенности в ценах на металлы. Мы не рассматриваем нынешний отскок в Мечеле как перелом тренда. Акция остается сильно недооцененной (на 40%), но увидеть этот рост в ближайшие недели нам вряд ли удастся.

На валютном рынке ситуация складывается в пользу рубля. При нефти ниже 40 долларов действует механизм продажи валюты через бюджетное правило. Кроме того, на рынке сейчас сильны проинфляционные настроения, а значит, и ожидания роста ставки ЦБ. В моменте доллар снижался до 72,55. И, по нашему мнению, это не предел. Сохраняется потенциал роста рубля до диапазона 72-72,5 единиц за доллар. Евро вновь укрепляется к доллару на межбанковском рынке, это сдерживает его падение в рублях. Но мы видим потенциал его снижения в диапазон 80,5-81 рубля.