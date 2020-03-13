«Фридом Финанс»: Российский рынок - рост за прошлый год растерян за две недели

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Отечественные фондовые площадки пережили максимальное падение с 2014 года. Боковой тренд на фондовом рынке перерос в стремительный обвал, спровоцированный паникой на мировых сырьевых и фондовых площадках. За две недели индекс Мосбиржи упал на 20%, а РТС потерял 30%. Рубль с начала года просел примерно на 17% к доллару, в одночасье превратившись из самой крепкой валюты стран ЕМ в отстающую.

Панику спровоцировали действия Саудовской Аравии после провала переговоров ОПЕК+. Цена на нефть за день упала почти на 30%, что стало рекордом за 29 лет. Последовавший отскок не вселил оптимизма в биржевых игроков. Их реакция ориентирована на Банк России и Минфин пытаются оказать поддержку рублю. Государство готово продавать валюту из резервов, а ЦБ впервые за много лет возобновил интервенции. Это пока помогает удерживать курс на уровне, при котором баррель нефти стоит около 2600 руб., но ситуация на рынке будет зависеть от дальнейшей краткосрочный результат. Иностранные инвесторы, по некоторым данным, начали активно распродавать ОФЗ.

Банк России и Минфин пытаются оказать поддержку рублю. Государство готово продавать валюту из резервов, а ЦБ впервые за много лет возобновил интервенции. Это пока помогает удерживать курс на уровне, при котором баррель нефти стоит около 2600 руб., но ситуация на рынке будет зависеть от дальнейшей стратегии. Не исключено, что Банк России поднимет ключевую ставку, причем сразу на 0,5-1,0 п.п., как это сделали в Казахстане. Главный вопрос: как повлияет ситуация на фондовом и валютном рынках на экономику. Очевидно, что инфляция и инфляционные ожидания резко усилятся. Деловая активность в промышленности снизится, как это происходит в странах Европы, сильнее остальных пострадают потребительский и финансовый сектора. Низкая цена на нефть в конечном счете поможет ускорить перезапуск экономики Китая, пострадавшей и от коронавируса, и (возможно, в не меньшей степени) от мер по борьбе с ним. Бюджет России выдержит падение цены на нефть до $40 за баррель и ниже минимум пять лет. Однако при инфляции выше 6% устойчивый рост экономики будет невозможен, поэтому не исключено замедление роста или даже спад на горизонте одного-двух кварталов. В этой связи оптимизм игроков фондового рынка, жаждущих купить подешевевшие акции, может оказаться недолгим.

Мы ожидаем, что на фондовом и валютном рынке сохранится высокая волатильность. Обвал котировок, вероятнее всего, сменится стремительным отскоком, но он, в свою очередь, продлится недолго. Возвращение индекса Мосбиржи выше 3000 п. вряд ли возможно в ближайшие месяцы, а восстановление индекса РТС до прежних уровней может занять более года. Потолок отскока — 10-15% от текущих уровней. Не исключаем также ослабления рубля к доллару до 77-78, при условии что цена на нефть вернется к $33 за баррель.

Рекомендуем к покупке бумаги FXMM, FXGD, поскольку спрос на защитные активы будет возрастать. Из краткосрочных идей интересной выглядит покупка ЛУКОЙЛа, Магнита, Ленты. Для инвестиций на долгий срок из акций больше всего подходят бумаги Мосбиржи, НЛМК, ММК.