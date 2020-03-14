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Курсы валют ЦБ РФ на 14 марта: 73,1882 руб/доллар США и 81,8610 руб/евро

14 марта 2020
ЦБ РФ с 14 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 73,1882 руб.
  • 1 евро - 81,8610 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8392 р. (1,13%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,7974 р. (2,15%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,3320 р. (1,31%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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