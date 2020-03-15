Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 марта: 3 737,0000 руб/1 г золота и 38,8800/1 г серебра ЦБ РФ с 14 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 737,0000 руб.

1 грамм серебра - 38,8800 руб.

1 грамм платины - 1 884,8000 руб.

1 грамм палладия - 4 647,2798 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 158,2800 р. (4,06%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6300 р. (4,02%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 157,2699 р. (7,70%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 660,2000 р. (12,44%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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