«Фридом Финанс»: Рынки разогреты внешней коррекцией

Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Рынки разогреты внешней коррекцией: США и Европа прибавляют около 4%, нефть тоже в плюсе, доходя до 35,8 долларов. Индекс Мосбиржи отыграл большую часть падения предыдущего дня, временами поднимаясь выше 2400 пунктов. По нашему мнению, план по росту на эту неделю выполнен. Следующую неделю мы откроем консолидацией вблизи достигнутых значений. При значимых новостях возможен новый провал не ниже 2280 или рост до 2450 пунктов.

РТС по динамике продолжает обгонять внешние площадки. В связи с укреплением рубля и ликвидации большей части медвежьих позиций открылся рост до 1100 пунктов с нынешних 1020-1030. Минимумы этой недели (950-960 пунктов) могут повториться уже на следующих торговых сессиях – опять же, при появлении новых негативных новостей.

Из списка ликвидных акций в топ наиболее динамично растущих под вечер пробился Сбербанк. С годовых минимумов вблизи 175 рублей бумаги отскочили вверх сразу до 200 рублей (+14,3%), правда затем немного скорректировавшись. Мы считаем, что Сбербанк сейчас находится довольно близко к своим справедливым значением. Наша целевая цена на этот год – 226 рублей (потенциал роста еще +13%).

В сильной просадке практически весь день сегодня торгуется М.Видео (-4,7%). Бумаги компании на этой неделе запоздало реагируют на движение курсов валют. Игроки рынка пытаются предсказать, как удорожание техники и электроники скажется на выручке торговой сети. Мы исходим из того, что это влияние будет умеренным. Из-за девальвации рубля М.Видео может поднять цены в среднем на 5-7% и сопоставимо с этим снизить оборот уже в следующем квартале.

Валюта продолжает отступать под нажимом рубля. Доллар и евро теряют порядка 3%. Валюта США в ходе торгов опускалась близко к уровню 72 рублей. По нашей оценке, дальнейшая коррекция продолжится уже в понедельник. Доллар может за сессию снижаться до 70-70,5 рублей. Евро выглядит слабее – на фоне просадки в паре с долларом до 1,11 единиц. По отношению к рублю европейская валюта упала до того уровня, с которого начинала эту неделю. Более вероятным мы видим дальнейшее падение в диапазон 78-80 рублей за единицу.