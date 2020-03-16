ПСБ: Несмотря на действия мировых ЦБ с утра преобладают негативные настроения

Несмотря на активные действия правительств и Центробанков сегодня с утра негативные настроения на рынках вновь преобладают.

В ходе сессии давление на наш рынок может сохраниться, что приведет к дальнейшему отступлению индекса МосБиржи к нижней границе диапазона 2200–2350 пунктов.

Сохранение негативных настроений на рынках в ближайшие сессии может поспособствовать возвращению американской валюты к верхней границе диапазона 70–75 рублей.

Премия в 10-летних ОФЗ к ключевой ставке ЦБ РФ за прошлую неделю расширилась до 180 б.п. Однако риски дальнейшего снижения цен ограничивают интерес к ОФЗ даже при столь существенной премии.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Группа ЛСР (-) в 2019г вдвое снизила чистую прибыль по МСФО, до 7,5 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания продемонстрировала снижение ключевых показателей, что обусловлено, в частности, уменьшением объемов продаж в девелопменте на фоне неопределенности на рынке, которая сохранялась в первой половине 2019 года. В перспективе застройщики могут продолжить находиться под давлением на фоне снижения покупательной способности населения условиях ослабления рубля, а также недостаточно низких процентных ставок по ипотеке.

Скорректированная EBITDA Русала (-) в 2019г сократилась на 55% до 966 млн долл. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Падение цены на алюминий на 15,1% частично компенсировалось ростом на 13,8% объемов продаж первичного алюминия и сплавов в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Несмотря на волатильность рынка, себестоимость производства одной тонны в алюминиевом сегменте в 2019 году снизилась на 1,2% – до 1 627 долл. Увеличение объемов реализации привело и к росту совокупной себестоимости, что, правда, частично компенсировалось обесценением рубля. Скорректированная чистая прибыль Русала за 2019г. с учетом получаемой от Норильского никеля прибыли в размере 1 543 млн. долл., составила 1 273 млн. долл. (-24,9% г/г), без учета этого фактора зафиксирован убыток в 270 млн. долл. Доля Русала в капитале Норильского никеля остается ключевым фактором, который обеспечивает финансовую поддержу компании. Долговая нагрузка, рассчитываемая как отношение чистого долга минус долг, обеспеченный акциями Норильского Никеля, к EBITDA за последние 12 месяцев составила 2,3х. Тем не менее неблагоприятная конъюнктура на рынке алюминия делает компанию чувствительной к колебаниям цен, что негативно скажется на финансовых результатах.