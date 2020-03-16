ИАЦ «Альпари»: Падение в нефти прервет укрепление рубля

Пятничные торги нефтью завершились ростом. Торги стартовали с отметки $33,7 за баррель марки Brent, и в первые часы цена опустилась к $33,5. Затем, еще до начала американской сессии цена выросла до $36,7, а завершилась прошлая неделя ниже, вблизи $35,8. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал рост числа активных нефтяных платформ в США на одну единицу за неделю, до 683 штук. Но на фоне пандемии коронавируса на эту статистику рынки внимания не обратили. В пятницу министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия сейчас не видит условий, при которых можно было бы вернуться к обсуждению с партнерами сделки ОПЕК+.

Накануне новой рабочей недели ФРС США предприняла внеочередные экстренные меры, опустив ставки до нуля. Кроме того, на выходные сообщалось о взрыве нефтепровода в Нигерии. Но ни меры поддержки, ни сообщения о взрывах не смогли поддержать рынок черного золота. Торги понедельника открылись гэпом вниз с отметки $33,2, вернувшись к значениям прошлого «черного» понедельника. К утру нефть торговалась чуть выше, вблизи $33,6. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $33,2-33,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $31,4-40,0.

Основные западные рынки завершили пятницу ростом, который правильнее называть отскоком. На этом фоне подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,31%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос сильнее, на 2,62%. Среди лидеров роста – TCS (+8,79%) и «Сбербанк» (+12,9%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 9,36%.

На открытии в понедельник рынки не испытали оптимизма после того, как ФРС, растратив все патроны, опустил ставку до 0, индексы стран АТР дружно снижались на 2,1-9,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2556 п., на 4,8% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение азиатских рынков и нефтяных котировок задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, в начале торгов можно ожидать очередного снижения. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2270-2315 пунктов, по индексу РТС — 970-990 пунктов.

В пятницу вслед за акциями и рынком нефти подрос и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 72,5975 руб. (-225,25 коп.). Европейская валюта снизилась до 80,7300 руб. (-278,25 коп.). Однако падение нефтяных котировок утром понедельника прервет укрепление рубля на открытии сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 72,6-74,0 руб., для европейской валюты — 80,7-82,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»