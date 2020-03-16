«Фридом Финанс»: Отскок разочаровал инвесторов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Неделя закрылась вблизи годовых минимумов. Рынок сделал внушительную попытку отскока, но к вечеру рост оказался почти растерян. Бумаги Сбербанка (+12,90%) на рекордном объеме закрылись на максимуме за три дня, но этого не хватило, чтобы вытащить из красной зоны индекс голубых фишек. Лидерами снижения стали акции Сургутнефтегаза (-6,46%). Пара USD/RUB в ходе воалтильной сессии закрылась вблизи 73,50.



Котировки RusAl (-2,40%) обновили минимум с июня 2019-го. Компания представила отчетность за 2019 год. Выручка осталась на уровне прошлого года, $2 489 млн, скорректированный показатель EBITDA составил $201 млн, его рентабельность сократилась до 8,1%. Во 2 квартале RusAl может столкнуться с рисками сокращения объемов продаж в страны ЮВА, на которые приходится 13% продаж, из-за проблем в экономике, вызванных карантином. Также снижается цена на алюминий, хотя отчасти этот риск купируется ослаблением рубля. Несмотря на сильное падение котировок, на горизонте 1-2 месяцев котировки, по всей видимости, будут демонстрировать динамику «хуже рынка», если цена на алюминий не отскочит.



Макроэкономика вызывает больше вопросов. Банк России видит инфляционные риски от колебаний рубля. В связи с этим возможно повышение ставки, что, в свою очередь, ударит по рынку акций, но вернет часть инвесторов в ОФЗ. Коронавирус, точнее, паника, вызванная им, тем временем продолжает расшатывать экономики России, ЕС, Китая и других стран, что способствует поддержанию низких цен на нефть, росту инфляции и обесценению рубля.



Торговая идея: ММК (-0,11%). «Держать». Рекомендуем инвестировать в акции компаний с низким долгом и высокой долей дивидендов в прибыли.



Ожидаем разнонаправленную динамику. Ход торгов в начале неделе трудно прогнозировать. Ориентируемся на диапазон 72,00-75,00 в паре USD/RUB и 2300-2500 по индексу Мосбиржи.

