ИАЦ «Альпари»: Обвал прошёл мимо «Акрона»

На прошедшей драматической неделе с 10 по 13 марта российский фондовый рынок рухнул вслед за обвалившимися до четырёхлетних минимумов ценами на нефть. Так, на прошлой неделе цена Brent на бирже ICE в Лондоне потеряла по сравнению с закрытием 6 марта рекордный 21% стоимости, опустившись до $35,8 за баррель, то есть ниже целевого уровня в $40, при котором балансируется российский госбюджет. Рынок акций отреагировал соответствующе: рублёвый индекс МосБиржи за сокращённую рабочую неделю обвалился на 16,7%, до 2316,38 пункта, а долларовый индекс РТС рухнул на 23,8% до 991,69 пункта.

Практически все акции «голубых фишек» за неделю упали, и процент падения большинства из них исчисляется двузначными цифрами. Сильнее всего обвал подкосил нефтегазовый и энергетический сектора. А вот относительно неплохо себя чувствовали, в смысле, что акции снизились меньше, чем остальной рынок, сектора металлургии и горнодобычи, потребительских товаров и особенно сектор минеральных удобрений. Можно также отметить рост на фоне общего падения привилегированных акций «Сургутнефтегаза» на 5%, до 35,73 руб., так как дивиденд по «префам» фиксированный.

Лидером роста прошлой обвальной недели стали акции новгородского производителя минеральных удобрений «Акрон», подорожавшие на фоне обвала на 10%, до 5600 руб. за акцию. Скорее всего, рост был связан с решением совета директоров эмитента рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 3 апреля, утвердить дивиденды за четвертый квартал в размере 157 руб. на акцию, что на 55% больше дивиденда за третий квартал. Наша целевая цена акции «ТГК-1» составляет 0,019 руб., мы рекомендуем «покупать» бумаги в годовом горизонте. Наша целевая цена акции «Акрона» составляет 5650 руб. за акцию, рекомендуем эти бумаги «держать».

Ну а главным аутсайдером недели стали акции «Роснефти», которые за неделю рухнули на 32%, до 266,25 руб. Свою негативную роль сыграли и обвал цен на нефть, и новые санкции США против её дочерних компаний и то, что до обвала 10 марта по рыночной капитализации «Роснефть» была самой дорогой после «Газпрома» компанией нефтегазового сектора. Мы снизили целевую цену акции «Роснефти» до 300 руб. за бумагу, но сохраняем рекомендацию «покупать» подешевевшие акции компании в годовом горизонте.

Теперь ожидаем, что на этой неделе индекс РТС будет торговаться в коридоре в 930-980 пунктов, а индекс МосБиржи переместится в новый диапазон в 2220-2280 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»