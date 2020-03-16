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Курсы валют ЦБ РФ на 16 марта: 74,1262 руб/доллар США и 82,7471 руб/евро

16 марта 2020
ЦБ РФ с 17 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,1262 руб.
  • 1 евро - 82,7471 руб.
  • 10 китайских юаней - 99,9999 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,9380 р. (1,28%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8861 р. (1,08%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2750 р. (1,29%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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