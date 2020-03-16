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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 марта: 3 737,0000 руб/1 г золота и 38,8800/1 г серебра

16 марта 2020
ЦБ РФ с 14 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 737,0000 руб.
  • 1 грамм серебра - 38,8800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 884,8000 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 647,2798 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 158,2800 р. (4,06%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6300 р. (4,02%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 157,2699 р. (7,70%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 660,2000 р. (12,44%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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